Ana Prvacki Gate 27’nin, konuk sanatçısı oldu
Gate 27, ABD’nin önde gelen konuk sanatçı programlarından biri olan Residency Unlimited ile işbirliği yaptı.
Melisa Tapan’ın kurucusu olduğu İstanbul ve Ayvalık’taki uluslararası sanatçı konuk programı Gate 27 önümüzdeki aylarda performans ve kavramsal sanatın önde gelen ismi Sırp-Amerikan asıllı, çok yönlü bir sanatçı olan Ana Prvacki’yi ağırlıyor. Sanatçı bir aileden Sırbistan’da dünyaya gelen Ana’nın ailesi Miloşeviç’e muhalif olduğu için 13 yaşındayken Singapur’a göç etmişler. Burada sanat yaşamına klasik flüt eğitimi alarak başlayan Ana Prvacki zamanla flütü bırakıp performansa yönelmiş ama müzikten de vazgeçmemiş. Müzik, tiyatro, heykel, mask, suluboya resim, dijital sanat hatta aile geleneği olan arıcılıkla ilgileniyor.
Yugoslavya Savaşı’nda NATO’nun Sırbistan’ı bombalaması sonucu tüketilemez hale gelen 500 kilo balı, peteği performanslarında kullanıyor. Öte yandan sıkı bir çevreci olarak arıların doğa üzerindeki etkilerini araştırıyor. Teması “Tuzlu Su” olan 14. İstanbul Bienali dahil olmak üzere Avrupa’dan Asya’ya pek çok bienale katılan Prvacki dünyanın önde gelen müze ve kurumlarında unutulmaz performans ve sergiler düzenlemiş.
Gate 27 kurucusu Melisa Tapan ile Residency Unlimited Direktörü Nathalie Anglès (sağda), konuk sanatçıyı çekilişle belirledi.
PERFORMANSI AKILLARDA
İsviçre’nin en köklü bankalarından UBS’nin lobisinde yaptığı “para aklama” performansı hâlâ akıllarda. Sanatçı bu performansında dolarları tek tek ıslak bir mendille temizlemişti.
Gate 27’nin ABD’nin önde gelen konuk sanatçı programı Residency Unlimited ile yaptığı işbirliği sonucu kura ile belirlenen Ana Prvacki Yeniköy’deki konuk sanatçı evinde bir ay kalacak ve çalışmalarını halka açık bir etkinlikle paylaşacak.
Sanatçının İstanbul gibi dinamik bir çağdaş sanat ortamındaki üretimi sanat çevrelerinde merakla bekleniyor. Ana Prvacki’nin Gate 27 konuk sanatçı programında İstanbul’a gelecek olması, bir süre önce Avvalık’taki konuk sanatçı evinde sohbet fırsatını bulduğum küratör Beral Madra’nın ne denli haklı olduğunu ortaya koyuyor.
ARTIK HARİTADA
Dr. Nazan Ölçer, Prof. Ahu Antmen ve Prof. Selçuk Artut ile birlikte Gate 27’nin Danışma Kurulu’nda yer alan Beral Madra sohbetimizde “Gate 27 uluslararası konuk sanatçı programı haritasında yerini aldı. Bu Türkiye’nin tanıtımı açısından da çok önemli” demişti. Nitekim Gate 27’nin önümüzdeki sonbaharda ağırlayacağı başka ünlü bir sanatçı Lübnanlı Akram Zaatari. “Arap Fotograf Vakfı” nın kurucusu olan Zaatari de “Tuzlu Su”ya katılmıştı.
17 Eylül ile 27 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 17. İstanbul Bienali’ne katılacak olan Yunan sanatçı Christina Dimitriadis de yolu Yeniköy’e düşen sanatçılardan. 2019 yılında kurulan Gate 27, konuk evlerinde şimdiye kadar yaklaşık 50 sanatçı ve araştırmacıyı ağırlamış. Bugün artık dünya sanatçılarının göçebe olduğunu söyleyen Beral Madra’ya göre, ABD’de ekonomi eğitimi alan Melisa Tapan’ın aile şirketlerinde çalışmak yerine imkânlarını sanat ve kültürel hareketi için paylaşması paha biçilmez.
Video Haberler
- O anlar saniye saniye kamerada
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Azerbaycan’da farklı noktalarda orman yangını
- Ümraniye'de bir garip olay
- Telefon batarya bir anda elinde patladı: İşte o anlar
- Örümcek adam İstanbul'da
- Vitessiz bisileti bırakıp vitesli olanı çaldı
- Adana'da lastik deposunda yangın : 2 yaralı
- Motokurye kanala düştü; O anlar kamerada
- Doğuş Üniversitesi öğrencilerine soruşturma açıldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kur uçtu, dolar zirveyi gördü!
- 'Yalan konuşuyorsun; yalancı' diye bağırdı
- Bir eve bavulun içinde çocuk cesedi gönderildi!
- Konut ve kirada yeni adım
- AKP’li vekilin boşanmak istediği eşinden açıklama
- Fatih Tezcan cezaevine girdi
- Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi
- Bu uygulamadan sonra sakın uçağa binmeyin
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- 'Erdoğan dönemi biterse...'