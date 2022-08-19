Ana Prvacki Gate 27’nin, konuk sanatçısı oldu

19 Ağustos 2022 Cuma, 04:00

Melisa Tapan’ın kurucusu olduğu İstanbul ve Ayvalık’taki uluslararası sanatçı konuk programı Gate 27 önümüzdeki aylarda performans ve kavramsal sanatın önde gelen ismi Sırp-Amerikan asıllı, çok yönlü bir sanatçı olan Ana Prvacki’yi ağırlıyor. Sanatçı bir aileden Sırbistan’da dünyaya gelen Ana’nın ailesi Miloşeviç’e muhalif olduğu için 13 yaşındayken Singapur’a göç etmişler. Burada sanat yaşamına klasik flüt eğitimi alarak başlayan Ana Prvacki zamanla flütü bırakıp performansa yönelmiş ama müzikten de vazgeçmemiş. Müzik, tiyatro, heykel, mask, suluboya resim, dijital sanat hatta aile geleneği olan arıcılıkla ilgileniyor.

Yugoslavya Savaşı’nda NATO’nun Sırbistan’ı bombalaması sonucu tüketilemez hale gelen 500 kilo balı, peteği performanslarında kullanıyor. Öte yandan sıkı bir çevreci olarak arıların doğa üzerindeki etkilerini araştırıyor. Teması “Tuzlu Su” olan 14. İstanbul Bienali dahil olmak üzere Avrupa’dan Asya’ya pek çok bienale katılan Prvacki dünyanın önde gelen müze ve kurumlarında unutulmaz performans ve sergiler düzenlemiş.

Gate 27 kurucusu Melisa Tapan ile Residency Unlimited Direktörü Nathalie Anglès (sağda), konuk sanatçıyı çekilişle belirledi.

PERFORMANSI AKILLARDA

İsviçre’nin en köklü bankalarından UBS’nin lobisinde yaptığı “para aklama” performansı hâlâ akıllarda. Sanatçı bu performansında dolarları tek tek ıslak bir mendille temizlemişti.

Gate 27’nin ABD’nin önde gelen konuk sanatçı programı Residency Unlimited ile yaptığı işbirliği sonucu kura ile belirlenen Ana Prvacki Yeniköy’deki konuk sanatçı evinde bir ay kalacak ve çalışmalarını halka açık bir etkinlikle paylaşacak.

Sanatçının İstanbul gibi dinamik bir çağdaş sanat ortamındaki üretimi sanat çevrelerinde merakla bekleniyor. Ana Prvacki’nin Gate 27 konuk sanatçı programında İstanbul’a gelecek olması, bir süre önce Avvalık’taki konuk sanatçı evinde sohbet fırsatını bulduğum küratör Beral Madra’nın ne denli haklı olduğunu ortaya koyuyor.

ARTIK HARİTADA

Dr. Nazan Ölçer, Prof. Ahu Antmen ve Prof. Selçuk Artut ile birlikte Gate 27’nin Danışma Kurulu’nda yer alan Beral Madra sohbetimizde “Gate 27 uluslararası konuk sanatçı programı haritasında yerini aldı. Bu Türkiye’nin tanıtımı açısından da çok önemli” demişti. Nitekim Gate 27’nin önümüzdeki sonbaharda ağırlayacağı başka ünlü bir sanatçı Lübnanlı Akram Zaatari. “Arap Fotograf Vakfı” nın kurucusu olan Zaatari de “Tuzlu Su”ya katılmıştı.

17 Eylül ile 27 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 17. İstanbul Bienali’ne katılacak olan Yunan sanatçı Christina Dimitriadis de yolu Yeniköy’e düşen sanatçılardan. 2019 yılında kurulan Gate 27, konuk evlerinde şimdiye kadar yaklaşık 50 sanatçı ve araştırmacıyı ağırlamış. Bugün artık dünya sanatçılarının göçebe olduğunu söyleyen Beral Madra’ya göre, ABD’de ekonomi eğitimi alan Melisa Tapan’ın aile şirketlerinde çalışmak yerine imkânlarını sanat ve kültürel hareketi için paylaşması paha biçilmez.