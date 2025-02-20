Anadolu mitolojisi III. Uluslararası Mitoloji Filmleri Festivali'nde dijital oyunlarla buluşacak

Yayınlanma: 20.02.2025 - 16:33

Güncelleme: 20.02.2025 - 16:35

Uluslararası Sinema ve Yazın Araştırmaları Derneği (ULSİYAD) tarafından, "İnsanlığın Ortak Hikayesi" sloganıyla yola çıkan Uluslararası Mitoloji Filmleri Festivali bu yıl, 22-30 Eylül tarihlerinde İzmir, Manisa, İstanbul, Aydın(Efeler) ve Çanakkale (Troya Antik Kenti)'de katlımcılarla buluşacak.

III. Uluslararası Mitoloji Filmleri Festivali’nin açılışı 22 Eylül’de İzmir’de, kapanış ve ödül töreni ise 30 Eylül’de Çanakkale Troya Antik Kenti'nde Troya Müzesi iş birliğiyle yapılacak. Gezici festival konseptini benimseyen festival komitesi, bu şehirlerin tarihi ve kültürel miraslarını dünya çapında tanıtmaya katkı sağlamayı hedefliyor.

III. Uluslararası Mitoloji Filmleri Festivali kapsamında bu yıl ilk kez LUGAL Games iş birliğiyle hayata geçirilen Dijital Oyun Yarışması ile Anadolu medeniyetlerine ait mitoloji ve mitolojik unsurların dijital oyun sanatı ile buluşturulması amaçlanıyor. Yarışma kapsamında oyun geliştiricileri, Anadolu'nun kadim efsanelerini modern teknolojilerle birleştirerek, bölgenin zengin kültürel mirasını dijital ortamda yeniden canlandıracak. Festival, daha önce sinema senaryolarına Anadolu mitolojisini taşıyan projelere destek verdiği gibi, bu yıl da dijital oyunlar için aynı desteği sunarak mitolojinin yeni nesillere aktarılmasını hedefliyor.

Dijital Oyun Yarışması’nın duyurulduğu toplantıda festivalin kurucu direktörü Gülşah Elikbank, “Mitoloji, hepimizi buluşturan ortak bir dildir. Anadolu, binlerce yıldır farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmış ve bu uygarlıkların mitolojileri zamanla iç içe geçerek muazzam bir kültürel miras oluşturmuştur. Ancak, bu büyük miras yeterince bilinmiyor. Anadolu mitolojisi, Mezopotamya, Yunan ve Pers mitolojileriyle büyük bir etkileşim içinde gelişmiş olmasına rağmen, bugün oyun ve sinema dünyasında Yunan, İskandinav ve Mısır mitolojileri öne çıkıyor. Biz, kendi hikayelerimizi öne çıkartarak bu algıyı değiştirmek istiyoruz.” sözleriyle festivalin bu yeni adımının önemini vurguladı.

Yarışmanın ayrıntıları hakkında bilgi veren LUGAL Games kurucusu Rahmi Aydemir, projeye duydukları heyecanı şu sözlerle dile getirdi: “Bizim için oyun sadece bir eğlence aracı değil, aynı zamanda bir anlatı sanatıdır. Anadolu’nun efsaneleri ve mitolojik karakterleri, bugün neredeyse unutulmuş durumda. Oysa bu topraklar, mitolojinin en derin köklerine sahip. Oyun geliştiricilere, bu köklü mirası dijital dünyaya taşıma fırsatı sunarak, Anadolu mitolojisini tüm dünyaya duyurmayı amaçlıyoruz.”

KAZANAN PROJEYE 30 BİN TL ÖDÜL

Yarışma, mobil ve PC platformları için geliştirilen oyunlara açık olacak. Katılımcılar, "Anadolu medeniyetleri" temasını içeren oyun projeleriyle yarışmaya dahil olabilecek. Kazanan projeler, 30 bin TL ödüle ek olarak, profesyonel mentörlük desteği ve yayıncı anlaşması kazanacak.

Üretilen oyunlar jüri tarafından değerlendirildikten sonra, dereceye girenler festivalin son günü olan 30 Eylül’de açıklanacak. Yarışmaya başvurular için son teslim tarihi ise 15 Ağustos 2025.

Bu yıl Fransız Kültür, İtalyan Kültür, Goethe Enstitüsü ve İsveç Konsolosluğunun desteğiyle uluslararası konuklar ve projeler festivale dahil olacak. Festivalin sanat yönetmenliğini ise Gökmen Küçüktaşdemir ve Kerem Akça üstleniyor.