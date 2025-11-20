Anadolu Opera ve Bale Festivali Bayburt’tan başlıyor!

Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin ve Samsun Devlet Opera Bale Müdürlerinin de katıldığı toplantıda, festivalin opera, müzikal, konser ve çocuk oyunlarını kapsayan etkinliklerinin her yaştan izleyiciye ücretsiz olarak açık olacağı ve amacın dört yıl içinde Türkiye’nin her yöresine ulaşmak olduğu vurgulandı. Bu süreçte Anadolu’daki genç yeteneklerin taranması ve konservatuarlara kazandırılması da planlanıyor.

Samsun DOB solist sanatçıları tarafından 22 Kasım saat 13.00’te Bayburt Baksı Müzesi’nde seslendirilecek “Müze Konseri” ile başlayacak olan festival, 2025 - 2026 sanat sezonu boyunca Çemişgezek, Rize, Çorum, Artvin, Aydın, Batman, Ceylanpınar (Şanlıurfa), Doğubayazıt (Ağrı), Elbistan (Kahramanmaraş), Ezine (Çanakkale), Giresun, Gümüşhane, Isparta, Karaman (Konya), Osmaniye, Sarıkamış (Kars), Siirt, Sinop, Şarköy (Tekirdağ), Tire (İzmir), Tosya (Kastamonu) ve Uzunköprü (Edirne) olmak üzere toplam 23 il ve ilçede sanatseverlerle buluşacak.

“YETENEK HER YERDE”

Tan Sağtürk öncülüğünde, “Yetenek Her Yerde” şiarıyla 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında başlatılan ve ilk kez Şırnak'ta hayata geçirilen; çocuk ve genç yeteneklerin keşfedilerek kariyerlerinde sağlam bir temel oluşturmalarına katkı sağlamak, gençlere ve çocuklara evrensel sanatları tanıtmak ve bu sanatlara ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla gidilen her ilde yapılan genç yetenek taramaları bu yıl da yapılacak. Bu proje paralelinde yatılı konservatuarların açılması da hedefleniyor.