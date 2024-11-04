Suudi Arabistan'da 4 bin yıllık antik kent keşfedildi

Yayınlanma: 04.11.2024 - 11:50

Güncelleme: 04.11.2024 - 11:50

Araştırmacılar, “el-Natah” olarak adlandırılan antik kentin, göçebe sığır çobanlığı yaşam tarzından karmaşık bir kentsel yerleşime dönüşen bir şehir olduğunu söylüyor.

Kasabanın kalıntıları, Arap Yarımadası'nın kuzeybatısında çölle çevrili verimli bir arazi olan Hayber'in duvarlarla çevrili vahası tarafından gizlenmiştir.

Levant ve Mezopotamya gibi daha iyi anlaşılan bölgelere kıyasla iyi korunmuş arkeolojik alanların eksikliği nedeniyle Suudi Arabistan'ın kuzeyindeki kentleşmeyi incelemek zor olmuştur.

Ancak, Suudi Arabistan'ın kuzeyinde yakın zamanda yapılan kazılar, bu bölgedeki kentleşmenin erken evrelerine dair yeni bilgiler sunmaktadır.

PLoS ONE dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, yaklaşık 500 kişinin yaşadığı antik al-Natah kasabası yaklaşık 1,5 hektarlık bir alanı kaplıyordu ve koruyucu surlarla çevrili bir merkez bölgesi ve yakınlarda bir yerleşim bölgesi vardı.

Araştırmacılar antik alanda en az bir veya iki katlı evleri kolayca destekleyebilecek kadar güçlü bina temelleri buldular. Bilim insanları, yaklaşık bin yıl sonra kentin terk edilmiş gibi göründüğünü söylüyor.

Araştırmacılar ayrıca, kasabanın yakınlarında antik bir nekropolü temsil eden bir mezar kümesine dair kanıtlar buldular. Bu mezarlarda balta ve hançer gibi metal silahların yanı sıra akik gibi taşların da bulunması, antik toplumun çok uzun zaman önce oldukça gelişmiş olduğunu gösteriyor.

Burada bulunan defin uygulamaları, burada yaşayan eski Tunç Çağı nüfusu arasında bir dereceye kadar sosyal tabakalaşma olduğunu göstermektedir.

Arkeologlara göre Al-Natah, Suudi Arabistan'ın kuzeyindeki benzer çağlara ait diğer yerleşimlerle benzerlik göstermektedir.

KARMAŞIK KENTSEL YERLEŞİMLER ARASINDA BİR GEÇİŞ AŞAMASI

Ancak bilim insanları bu yerleşimlerin Levant ve Mezopotamya'daki çağdaş yerleşimlere kıyasla daha küçük ve sosyo-politik açıdan daha az karmaşık olduğunu söylüyor. Dolayısıyla araştırmacılara göre el-Natah, “düşük kentleşme” durumunu ve göçebe pastoralizm ile karmaşık kentsel yerleşimler arasında bir geçiş aşamasını temsil ediyor.

Bilim insanları, “Komşu vaha merkezleriyle karşılaştırıldığında, Tunç Çağı'nda Kuzeybatı Arabistan'ın büyük ölçüde pastoral göçebe grupların hakimiyetinde olduğunu ve uzun mesafeli ticaret ağına entegre olduğunu öne sürüyoruz” açıklamasında bulundu.

Bulgu, diğer bölgeler daha hızlı kentleşirken Kuzey Arabistan'ın Erken-Orta Tunç Çağı'nda benzer küçük müstahkem kasabalarla dolu olduğunu gösteriyor.

Bilim insanlarına göre bu kentler, baharat, buhur ve mürün Güney Arabistan'dan Akdeniz'e ticaretinin yapıldığı “tütsü yolu”nun temellerini atmış olabilir.

Bilim insanları, “Komşu vaha merkezleriyle karşılaştırdığımızda, Tunç Çağı'nda Kuzeybatı Arabistan'ın büyük ölçüde pastoral göçebe grupların hakimiyetinde olduğunu ve uzun mesafeli ticaret ağına çoktan entegre olduğunu öne sürüyoruz” ifadelerini kullandı.