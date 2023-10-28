ANGİKAD Cumhuriyet'in 100. yılını Cumhuriyet Balosu'nda kutladı

Yayınlanma: 28.10.2023 - 12:33

Güncelleme: 28.10.2023 - 12:35

Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünü Ankara Divan Otel’de düzenlenen Cumhuriyet Balosu ile kutlandı.

Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Cumhuriyet temalı video gösteriminin ardından gecenin açılış konuşmasını ANGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Diker gerçekleştirdi.

Konuşmasında “Güçlü kadınlar, güçlü bir Türkiye’nin temel taşıdır” diyen Diker, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta eşit haklara sahip olmalarını savunan büyük bir vizyonla yola çıkmıştı. O büyük bir önderdi ve Türk kadınına yeni ufuklar açtı, eğitim ve iş hayatında fırsatlar sunarak toplumumuzun ilerlemesine büyük katkı sağladı. Bugün biz de Cumhuriyetimizin temellerini atanlar gibi, aynı kararlılıkla ilerleyeceğiz ve her zorluğun üstesinden geleceğiz. Güçlüyüz, bilgiliyiz ve kararlıyız. Aldığımız bu güçle, çocuklarımıza, gençlerimize ve kadınlarımıza ilham kaynağı olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Baloda Cumhuriyet’in 100. yılı için hazırlanan Atatürk ve Cumhuriyet temalı “Seninle Yüzümüz Gülüyor” defilesi büyük beğeni topladı. Daha sonra davetliler, ANGİKAD Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan Cumhuriyet Korosu’nun seslendirdiği “Yemen Türküsü”ne hep bir ağızdan eşlik etti. Düzenlenen gece, 100. yıl pastasının kesilmesi ile sona erdi.