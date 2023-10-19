Ankara Bilim Üniversitesi’nde Rus – Türk Kültür ve Sanat Haftası

Yayınlanma: 19.10.2023 - 00:58

Güncelleme: 19.10.2023 - 00:58

Ankara Bilim Üniversitesi’nde, 19 ile 22 Ekim tarihleri arasında Rus – Türk Kültür ve Sanat Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenleniyor. Hafta boyunca etkinlik, sanat, müzik, film gösterileri ve eğitim atölyeleriyle dolu dopdolu bir program gerçekleşecek. Haftanın açılışı, 19 Ekim’de çok sayıda önemli konuşmacının katılımıyla yapılacak. Açılış konuşmalarının ardından, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov’un “Modern Dünya Politikası ve Rusya’nın Dış Politikaları” konulu konferansı dinleyicilerle buluşacak. Etkinlik, aynı gün bir kokteyl ve piyano resitali ile devam edecek. Ardından, “The Formula of Power” adlı film gösterimi ve film yönetmeni Mihail Gusman ile yapılan söyleşi gerçekleşecek. Akşam ise etno müzik trio konseri ile taçlanacak. 20 Ekim’de ise Rusça öğrenimine ilgi duyanlar için bir ustalık sınıfı düzenlenecek. Sanatseverler için de “Rus Koleksiyonlarının Sırları” başlıklı bir sanat buluşması gerçekleşecek.

Kermesler, konferanslar, atölye çalışmaları...

Ayrıca, geleneksel Rus kermesi, müzik dinletileri ve kültürel konferanslar da bu özel haftada düzenlenecek etkinlikler arasında. Atölye çalışmaları ve film gösterimleri de etkinlikleri tamamlayacak. 21 Ekim’de Koleksiyoner Buluşması ve özel film gösterimleri devam ederken, 22 Ekim’de ise Görme Engelli Piyanist Bager Çalışçı’nın etkileyici resitali ile hafta sona erecek. Öte yandan aynı gün çocuklar için Maşa ile Koca Ayı oyunu sahnelenecek.