Ankara’da sahne coşkusu: Kuşkondu Müzikali ile festival perdesi açıldı

Ankara’da Etimesgut Belediyesi başkanlığının geçen yıl usta sanatçı Erdal Beşikçioğlu tarafından kazanılması, ilçede gözle görülür değişimler yarattı. Bunların en önemlilerinden biri ilçeye Uluslararası Kent Tiyatro Festivali’nin daha Beşikçioğlu’nun başkanlığının ilk aylarında kazandırılmış olmasıydı. Etimesgutlu ve Ankaralıların geçen yıl da festivale ilgi gösterdiğini görmüştük, acaba ekonomik kriz devam ederken bir de üstüne siyasi baskıların sürdüğü ortamda ikincisi nasıl olur, olabilir mi diye düşünüyorduk.

Ancak Etimesgut Belediye Başkanı ve Etimesgut Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikcioğlu’nun önderliğinde, Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran’ın eş sanat yönetmenliğinde 2. Uluslararası Kent Tiyatro Festivali önceki akşam başladı. Hem de tamamen dolu bir salonla. Festival 14 Ekim’e kadar Ankara’da tiyatronun nabzını tutacak.

ETKİNLİKLER ÜÇ KATINA ÇIKTI

Festivaldeki bütün gösteriler Eryaman’daki 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde olacak. Türkiye’den 13, dünyadan 13 olmak üzere toplamda 26 gösterinin yanı sıra söyleşiler, çocuklara yönelik interaktif performanslar ve söyleşiler düzenlenecek. Bu yazının yazıldığı dün sabah saatlerinde 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi, onlarca çocuk tarafından bir şenlik alanına dönüştürülmüştü bile. Çocuklar sahnedeki sanatçılarla birlikte coşkulu bir şekilde şarkılar söylüyor, dans ediyorlardı.

Festival, Instagram hesabı “@kent_fest” ile festival boyunca zaman zaman canlı yayınlarla festival coşkusunu uzaktakilere de hissettirecek. Festival programında ödüllü tiyatro oyun ve oyuncuları yer alıyor. “Öteki”, “Neyzen”, “Medea”, “Kanlı Kabare” bu eserlerden sadece birkaçı. Biletlerin büyük çoğunlukla tükendiğini belirtmekte de yarar var. Festival, önceki gün açılış kokteylinin ardından Etimesgut Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun Kuşkondu Müzikali oyunuyla başladı. İlk konuşmalar Övül ve Mustafa Avkıran tarafından yapıldı. İki isim de Beşikçioğlu’na ve festival ekibine teşekkür etti. Geçen yılki ilgi nedeniyle bu yıl etkinlik sayısının üç katına çıktığını vurguladılar.

Sonrasında konuşan başkan Beşikçioğlu ise şunları söyledi: “Geçen sene ilkini düzenlediğimiz festivalimizde oyuncularımızı sizlere emanet etmiştik. Şimdi, gururla burada oyuncularımıza, Kent Tiyatrosu’na sahip çıkan inanılmaz bilinçli yurttaşlar görüyorum ve geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Oyunumuzda emek gösteren, bizlerle birlikte yol yürüyen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”