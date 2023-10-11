Ankara HiltonSA Oteli, 35'inci yılını kutladı

Yayınlanma: 11.10.2023 - 13:50

Güncelleme: 11.10.2023 - 13:50

Ankara HiltonSA Oteli, önceki gün yapılan bir kokteyl ile 35'inci yaşını kutladı. Ankara HiltonSA'nın Kavaklıdere Balo Salonu’nda gerçekleşen özel kutlamasına; Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Arjantin Büyükelçisi Patricia Salas, Paraguay Büyükelçisi Caferino Adrian Valdez, Tayvan Büyükelçisi Chih-Yang Huang, Morocco Büyükelçisi Mohammed Ali Laz Req, KKTC Büyükelçisi İsmet Korkuoğlu, El Salvador büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon, Lübnan Büyükelçisi Ghassan Moalleem katıldı. Kutlama; Hilton Türkiye üst sınıf ve lüks otellerden sorumlu ülke müdürü Armin Zerunyan, Ankara HiltonSA Genel Müdürü Cemal Hoşgül ve Ankara HiltonSA’nın yatırımcısı Sabancı Holding’in Finansal Hizmetler Grup Başkanı Haluk Dinçer’in konuşmaları ile başladı. Ülke müdürü Armin Zerunyan, “Başkent'in ilk uluslararası beş yıldızlı oteli olan Ankara HiltonSA, Hilton İstanbul’dan sonra ülkemizde açılan ikinci Hilton oteli olmasıyla da markamız için ayrı bir öneme sahip" dedi. 34 ilde 77 otelin ve Türkiye’nin Hilton’un dünyadaki dördüncü en büyük pazarı olmasının ilk adımının 35 yıl önce atıldığını kaydeden Zerunyan, "Açıldığı günden bu yana otelimiz, Ankara turizminin ve konaklama sektörünün gelişiminde her zaman öncü bir role sahip olmuştur” ifadelerini kullandı.