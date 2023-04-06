Ankara Müzik Festivali Azeri sanatçılarla başladı

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen 37. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, üç yıllık bir aradan sonra Cumhuriyetin 100. yılında, CSO Ada Ankara Ana Salonu’ndaki konser ile açıldı. Depremzedeler yararına 28 Nisan’a kadar sürecek festivalde Türkiye, Azerbaycan, İtalya, İspanya, İngiltere, Endonezya, Tayvan, Çekya, ABD, Makedonya, Hırvatistan, Çin’den klasik müzik, dans ve caz alanından sanatçılar 17 konser ve gösteride sanatseverlerle buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 04:00
Ankara Müzik Festivali Azeri sanatçılarla başladı
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Geleneksel olarak kurucularından Cenap And’ın anısına her yıl ölüm yıldönümü olan 4 Nisan’da başlayan festivalin açılış konseri şef Fuad İbrahimov yönetiminde Azerbaycan Devlet Senfoni Orkestrası konseri oldu.

Azeri kökenli Türk genç keman sanatçımız Elvin Hoxa Ganiyev ve 2006 yılından itibaren Azerbaycan Cumhuriyeti’nin “Onurlu Sanatçısı” unvanlı piyanist Murat Adıgüzelzade solistliğindeki konserde F. Tüzün’ün Çayda Çıra, F. Amirov’un Keman, Piyano ve Orkestra için ikili konçertosu ile A. Dvorak “Yeni Dünyadan” senfonisi seslendirildi.

AİLE BOYU SAHNEDE

Ülkemizde de gerek yorumcu gerek eğitimci olarak uzun yıllar emekler vermiş, keman sanatçısı Server Ganiyev ve piyanist Zöhrab Adıgüzelzade’nin oğlu Murat Adıgüzelzade ve torunu Elvin Hoxa Ganiyev ikili olarak ilk konserlerini, Amirov’un eseri ile vemenin heyecanını yaşadılar.

KARŞIYAKA ODA ORKESTRASI...

Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde Karşıyaka Oda Orkestrası’nın (KODA) konserinde solist çellist Nil Kocamangil olacak. Albinoni’nin Adagio’su, Schumann Viyolonsel Konçertosu, Grieg Holberg Süiti’nin seslendirileceği programda bir de ilk seslendiriliş yer alıyor. Âşık Veysel’in ölümünün 50. yıldönümünde, ozan anısına “3 Parça”nın “ilk seslendiriliş”i bugün saat 20.00’de CSO Ada Ankara Tarihi Konser Salonu’nda yapılacak. 


Ankara müzik sanatçı

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