Ankara'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Ankara'da gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eğitim yapılanmasında faaliyet gösteren 17 şüpheliye yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eğitim yapılanmasında faaliyet gösteren, haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyanları bulunan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 5'i çeşitli kamu kurumlarında görevde, 12'si kamu görevinden ihraç edilmiş olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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