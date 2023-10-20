Ankara Resim Heykel Müzesi'nde Atatürk resimleri sergisi
Kayıhan Keskinok'un 'Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı' sergisi, cumhuriyetin 100. yılında Ankara Resim Heykel Müzesi'nde sanatseverlerle buluşuyor.
Sanatçı Kayıhan Keskinok'un Atatürk ve Kurtuluş Savaşı resimleri, cumhuriyetin kuruluşununun 100. yılına özel Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak. Serginin açılışı 27 Ekim, saat 16.00'da yapılacak. Sergi, 27 Kasım'a dek Türk Ocağı Cad. No:2 Opera/Ankara adresindeki Resim Heykel Müzesi'nde ziyaretçiye açık olacak.
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