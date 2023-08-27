Ankara’da 30 Ağustos coşkuyla kutlanacak

Yayınlanma: 27.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.08.2023 - 03:00

Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğiyle başlayan Milli Mücadele’nin 30 Ağustos’ta sonuçlanmasının 101. yılı Ankara’da konserler, bando takımı etkinlikleri ve yeni park açılışlarıyla kutlanacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Çankaya Belediyesi’nin kutlamaları, bugün Duman konseri ve yarın Yüzyüzeyken Konuşuruz grubun konseri ile başlıyor.

ABB, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında, 26 Ağustos 1922’de Afyonkarahisar’da başlayan Büyük Taarruz’un, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da zaferle sonuçlanışının 101. yılı için başkentlilere özel bir kutlama programı hazırladı.

Bugün başlayacak olan kutlamalar kapsamında, sevilen sanatçı ve gruplar Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı’nda yurttaşlarla buluşacak. Kutlamalar, müzik grubu Duman’ın bugün sahne alacağı konserle başlayacak. 28 Ağustos Pazartesi Yüzyüzeyken Konuşuruz, 29 Ağustos Salı günü ise Lvbel C5 ve Cakal hayranlarıyla buluşacak. Konserler saat 20.30’da başlayacak. ABB ayrıca AOÇ Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı’nın 1’inci etabının açılışını da 30 Ağustos’ta yapılacak törenle gerçekleştirilecek. Açılış töreninde sevilen sanatçı Yalın da sahne alacak.

ÇANKAYA’DA 4 KONSER

Çankaya Belediyesi ise 30 Ağustos’ta gün boyu Çankaya’nın dört bir yanında sürecek kutlamalar yapacak. Çayyolu’ndaki Atapark’ta 4 konserle sona erecek kutlamalarda Her Neyse, Milat, Kirli ve Pera grupları sahne alacak. Çayyolu Atapark’ta saat 10.00’da Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in katılımıyla başlayacak olan program kapsamında bando ekibi gün boyu Çankaya’da gezecek. Yenimahalle Belediyesi ise Batıkent Vedat Dalokay Parkı’nda 20.00’de Moğollar konseri düzenleyecek.

ADD ZAFER İÇİN ÇELENK BIRAKACAK



Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ise 30 Ağustos Zafer Bayramı günü sabah saatlerinde Ulus Zafer Anıtı’na çelenk bırakacak. 31 Ağustos’ta ise ADD yönetim kurulu ile birlikte Anıtkabir’e Atatürk’ün huzuruna çıkarak mozoleye çelenk bırakacak.

