Denizlililer 30 Ağustos coşkusunu Merkezefendi’de yaşayacak

Yayınlanma: 25.08.2023 - 10:26

Güncelleme: 25.08.2023 - 10:26

Merkezefendi Belediyesi, Denizlililere 30 Ağustos’un coşkusunu yaşatmaya hazırlanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümüne özel olarak gerçekleştirilecek konserde Merkezefendi Belediyesi Oda Orkestrası ve Çok Sesli Korosu ile şarkıcı Zeynep Casalini sahne alacak. Birbirinden güzel şarkıların seslendirileceği konser, 30 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de, Merkezefendi Kültür Merkezi Açık Otoparkı'nda düzenlenecek.

“COŞKUYLA, GURURLA VE UMUTLA KUTLUYORUZ”

Tüm Denizlilileri 30 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan konsere davet eden Başkan Şeniz Doğan, Zafer Bayramı’na yakışır bir etkinlik düzenleyeceklerini söyledi. Doğan, “30 Ağustos, Türk Milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği bağımsızlık mücadelesinin sonucunda, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Bizler de böylesine büyük bir destanı, zaferin 101. yılını Merkezefendimize yakışır bir şekilde kutluyoruz. Tüm hemşehrilerimi 30 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de, Merkezefendi Kültür Merkezi Açık Otoparkı'nda gerçekleşecek olan konserlerimize bekliyorum” diye konuştu.