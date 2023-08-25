Denizlililer 30 Ağustos coşkusunu Merkezefendi’de yaşayacak

Denizlİ’de Merkezefendi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümünü, Merkezefendi Belediyesi Oda Orkestrası ve Çok Sesli Korosu ile şarkıcı Zeynep Casalini’nin sahne alacağı konserle kutlayacak. Başkan Şeniz Doğan, “Tüm hemşehrilerimi bayram coşkusunu dolu dolu yaşayacağımız konserlerimize bekliyorum” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 25.08.2023 - 10:26
Denizlililer 30 Ağustos coşkusunu Merkezefendi’de yaşayacak
Abone Ol google-news

Merkezefendi Belediyesi, Denizlililere 30 Ağustos’un coşkusunu yaşatmaya hazırlanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümüne özel olarak gerçekleştirilecek konserde Merkezefendi Belediyesi Oda Orkestrası ve Çok Sesli Korosu ile şarkıcı Zeynep Casalini sahne alacak. Birbirinden güzel şarkıların seslendirileceği konser, 30 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de, Merkezefendi Kültür Merkezi Açık Otoparkı'nda düzenlenecek.

“COŞKUYLA, GURURLA VE UMUTLA KUTLUYORUZ”

Tüm Denizlilileri 30 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan konsere davet eden Başkan Şeniz Doğan, Zafer Bayramı’na yakışır bir etkinlik düzenleyeceklerini söyledi. Doğan, “30 Ağustos, Türk Milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği bağımsızlık mücadelesinin sonucunda, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Bizler de böylesine büyük bir destanı, zaferin 101. yılını Merkezefendimize yakışır bir şekilde kutluyoruz. Tüm hemşehrilerimi 30 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de, Merkezefendi Kültür Merkezi Açık Otoparkı'nda gerçekleşecek olan konserlerimize bekliyorum” diye konuştu.


Player Alanı
Denizli Merkezefendi Belediyesi Şeniz Doğan 30 Ağustos Zafer Bayramı

En Çok Okunan Haberler