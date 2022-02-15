Anna Laudel, ‘nevi şahsına münhasır’ sergilere ev sahipliğine devam ediyor

15 Şubat 2022 Salı, 04:00

Kazancı Yokuşu’ndaki yeni sergi binası eskisinden daha büyük. İlk girdiğinizde sizi rengârenk bir dükkân karşılıyor. Sergiyi gezmek için öncelikle bu dükkândan geçmek gerekiyor. Hem mevcut sergilerin hem de Berlinli sanatçı Anke Eilergerhard gibi daha önce yapıtları sergilenen sanatçıların satışa çıkan çalışmalarını görmek ve satın almak mümkün. Sergi alanına geçtiğinizde ise başka bir dünya sanatseverleri karşılıyor.

Lal Batman, kişisel sergi açmak için gerçekten de çok genç bir sanatçı, 2001 doğumlu. Sanat eğitimini sürdürürken üretmeye başlamış ve devam ettirmiş. Ayrıca 2017’de Şumen’de düzenlenen kısa film festivalinde “Strange Man” adlı kısa filmi ödül almış. Özetle sanatın birçok dalında çalışma yapan bir sanatçının sergisi “Exposé.” Fransızca ismin anlamı “Sergilenmiş” demek.

Lal Batman

DOĞAYI HATIRLATIYOR...

Doç. Dr. Ebru Yetişkin’in kürate ettiği sergi, bizleri salona girdiğimiz an “aykırı” bir yolculuğa çağırıyor. Salonun ortasına inşa edilen dört kapılı ahşap yapı, farklı sanat yolculuklarına kapı aralarken kapıların ardındaki resimlerin birbirinin devamı gibi algılanabileceğini de bizlere gösteriyor.

Bu neredeyse bir kişilik odalardaki dokulu gravür kâğıdı üzerine “giclée” jikle baskı ve yağlıboya çalışmaların altlarına dökülen topraklar ile dış salonun köşelerine konulan toprak malzemeler doğa imgesini hatırlatan bir kompozisyon oluşturuyor. Dıştan içe ya da içten dışa bir devinimdeki konsept, dış bükey aynalarla bir yansıma içinde.

Toprak ve bazı resimlerdeki ağaç imgeleri, erotize edilmiş kadın temasının da var oluşuyla birlikte doğa-insan etkileşimini vurguluyor. Bedenin görünürlüğünün hâkim olduğu yapıtlar aslında içimizdeki arzuları da dışa vuruyor.

Resimlerinde ağırlıklı olarak baskı tekniğini kullanan sanatçı; reçine, yağlıboya, sprey boya gibi malzemelere de yapıtlarında yer vermiş. Dijital illüstrasyon, hologram ve NFT’ye geniş bir yelpazede “gözler önüne serilen” yapıtlar “metaverse” kavramının popülerliğiyle de kaynaşan beden-görünen imgelerini yansıtıyor.

İKİ DAKİKADA ZAMAN…

Öte yandan “Lost Time” adını verdiği ve izleyenlere zamanı sorgulatan bir kısa film de salonun dikkate değer işlerinden. 2 dakika 22 saniye süreli, renkli ve sesli video, tren yolculuğuna benzeyen ama ikili ve iç içe geçmiş bir sahneyle açılan hızlı bir görüntü içeriğine sahip. Sırtı kameraya dönük bir kadının görüldüğü ekranda kapılar, sesler ve deniz içeriğiyle zaman konusunda düşündürmeyi amaçlıyor.

Çalışmalarında disiplinlerarası pratikleri tercih eden Lal Batman, bunları birbiriyle birleştirerek kurgularken genel sanat anlayışının evrilmesine ve değişim sürecine de odaklanıyor.

Lal Batman’ın “Exposé” sergisi, Anna Laudel İstanbul’da 27 Mart 2022’ye kadar pazartesi dışında her gün 12.00-19.00 arasında izlenebilir.