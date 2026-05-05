'Anne Kafamda Bit Var' oyununun prömiyeri yapıldı

Usta oyuncu Tarık Akan'ın kaleme aldığı "Anne Kafamda Bit Var" kitabından aynı isimle tiyatro sahnesine uyarlanan eserin prömiyeri, Leyla Gencer Opera Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.
Bakırköy Belediye Tiyatroları tarafından hazırlanan iki perdelik dram türündeki eseri Gökhan Aktemur oyunlaştırdı, Turgay Kantürk yönetti.
Eserde Ragıp Savaş, Yonca Şahinbaş, Faruk Üstün, Eda Özdemir, Murat Şenol, Burç Ara, Ercan Koçak, Ali Kil, Kadir Hasman, Bulut Akkale, Emre Sırımsı, Sevda Karabulut, Kerem Genç, Merve Bağdatlı, Ahmet Deniz Kuş, Ozan Berk Ekinciel, Yılmaz Gökgöz ve Bahar Yılmazer rol aldı.
Oyun, 1981'de askeri darbe sonrası sıkıyönetim altında Tarık Akan'ın yaşadığı gözaltı sürecini, önce 1. Şube’de ardından Selimiye Cezaevi’nde mahkemeye çıkarılmayı beklerken yaşadıklarını işliyor.
Eser, 14-15 Mayıs'ta Leyla Gencer Opera Sanat Merkezi'nde yeniden sahnelenecek.