Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Anne Kafamda Bit Var' oyununun prömiyeri yapıldı

'Anne Kafamda Bit Var' oyununun prömiyeri yapıldı

5.05.2026 19:07:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
'Anne Kafamda Bit Var' oyununun prömiyeri yapıldı

"Anne Kafamda Bit Var" kitabından aynı isimle tiyatro sahnesine uyarlanan eser sahnelendi.

Usta oyuncu Tarık Akan'ın kaleme aldığı "Anne Kafamda Bit Var" kitabından aynı isimle tiyatro sahnesine uyarlanan eserin prömiyeri, Leyla Gencer Opera Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Bakırköy Belediye Tiyatroları tarafından hazırlanan iki perdelik dram türündeki eseri Gökhan Aktemur oyunlaştırdı, Turgay Kantürk yönetti.

Eserde Ragıp Savaş, Yonca Şahinbaş, Faruk Üstün, Eda Özdemir, Murat Şenol, Burç Ara, Ercan Koçak, Ali Kil, Kadir Hasman, Bulut Akkale, Emre Sırımsı, Sevda Karabulut, Kerem Genç, Merve Bağdatlı, Ahmet Deniz Kuş, Ozan Berk Ekinciel, Yılmaz Gökgöz ve Bahar Yılmazer rol aldı.

Oyun, 1981'de askeri darbe sonrası sıkıyönetim altında Tarık Akan'ın yaşadığı gözaltı sürecini, önce 1. Şube’de ardından Selimiye Cezaevi’nde mahkemeye çıkarılmayı beklerken yaşadıklarını işliyor.

Eser, 14-15 Mayıs'ta Leyla Gencer Opera Sanat Merkezi'nde yeniden sahnelenecek.

İlgili Konular: #Tiyatro #Tarık Akan #uyarlama

İlgili Haberler

29. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri başladı
29. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri başladı Giresun Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Tiyatro Günleri başladı. Bu sene 29.su düzenlenen Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri, 15 Mayıs’a kadar devam edecek.
Sivas Devlet Tiyatrosu 'Donör' adlı oyunu sahneleyecek
Sivas Devlet Tiyatrosu 'Donör' adlı oyunu sahneleyecek "Donör" adlı tiyatro oyunu Sivas Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenecek.
Masraflar Devlet Tiyatroları bütçesinden... Tamer Karadağlı'dan ABD gezisi: Gerçek 'gerekçesi' ortaya çıktı
Masraflar Devlet Tiyatroları bütçesinden... Tamer Karadağlı'dan ABD gezisi: Gerçek 'gerekçesi' ortaya çıktı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Genel Müdür Yardımcısı Sükun Işıtan'a sahne bakmak için ABD'ye gitti. Karadağlı'nın ABD gezisi masraflarının Devlet Tiyatroları bütçesinden ödendiği öğrenildi.