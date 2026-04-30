Sivas Devlet Tiyatrosu 'Donör' adlı oyunu sahneleyecek

Sivas Devlet Tiyatrosu, "Donör" adlı tiyatro oyununu seyirciyle buluşturacak.

Branko Ruzic'in kaleme aldığı, Nazlı Gözde Yolcu'nun çevirmenliğini yaptığı ve Saydam Yeniay'ın yönettiği oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 2 Mayıs Cumartesi ise 14.00 ve 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Oyunun konusu ise şöyle:

"Londra'da bir hastanede cerrah olan Anna, bir organ bağışçısıyla operasyon öncesi görüşmeye gider. Ancak bu bağışçı, Balkan Savaşı sırasında bir esir kampında karşılaştığı adamdır. Gece boyunca karanlık geçmişleri gün yüzüne çıkmaya başlar, ikisinin de gerçekte yaşananları değiştirdiği ortaya çıkar. Bu hikayede aşk ve nefret, çaresizlik ve karmaşa iç içe geçiyor, geçmişin anıları bugünü değiştiriyor. Kurban ne kadar acıya kalıcı olarak dayanabileceğini, fail ise baskı mekanizmalarını ve vicdanının varlığını sorgulamaya başlıyor."