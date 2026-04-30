Sivas Devlet Tiyatrosu 'Donör' adlı oyunu sahneleyecek

Sivas Devlet Tiyatrosu 'Donör' adlı oyunu sahneleyecek

30.04.2026 18:09:00
Sivas Devlet Tiyatrosu 'Donör' adlı oyunu sahneleyecek

"Donör" adlı tiyatro oyunu Sivas Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenecek.

Sivas Devlet Tiyatrosu, "Donör" adlı tiyatro oyununu seyirciyle buluşturacak.

Branko Ruzic'in kaleme aldığı, Nazlı Gözde Yolcu'nun çevirmenliğini yaptığı ve Saydam Yeniay'ın yönettiği oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 2 Mayıs Cumartesi ise 14.00 ve 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Oyunun konusu ise şöyle:

"Londra'da bir hastanede cerrah olan Anna, bir organ bağışçısıyla operasyon öncesi görüşmeye gider. Ancak bu bağışçı, Balkan Savaşı sırasında bir esir kampında karşılaştığı adamdır. Gece boyunca karanlık geçmişleri gün yüzüne çıkmaya başlar, ikisinin de gerçekte yaşananları değiştirdiği ortaya çıkar. Bu hikayede aşk ve nefret, çaresizlik ve karmaşa iç içe geçiyor, geçmişin anıları bugünü değiştiriyor. Kurban ne kadar acıya kalıcı olarak dayanabileceğini, fail ise baskı mekanizmalarını ve vicdanının varlığını sorgulamaya başlıyor."

Masraflar Devlet Tiyatroları bütçesinden... Tamer Karadağlı'dan ABD gezisi: Gerçek 'gerekçesi' ortaya çıktı
Masraflar Devlet Tiyatroları bütçesinden... Tamer Karadağlı'dan ABD gezisi: Gerçek 'gerekçesi' ortaya çıktı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Genel Müdür Yardımcısı Sükun Işıtan'a sahne bakmak için ABD'ye gitti. Karadağlı'nın ABD gezisi masraflarının Devlet Tiyatroları bütçesinden ödendiği öğrenildi.
Mesir Tiyatro Festivali’nde “Bir Takım Azizlikler” sahnelendi
Mesir Tiyatro Festivali’nde “Bir Takım Azizlikler” sahnelendi 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen 2. Uluslararası Mesir Tiyatro Festivali’nde, Aziz Nesin’in kaleminden sahneye uyarlanan “Bir Takım Azizlikler” adlı oyun, Manisalı sanatseverlerle buluştu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, oyun sonrasında yaptığı konuşmada, “Bu festivali sadece mesir saçılan bir festival olarak değil; sanatıyla kültürüyle tiyatrosuyla gastronomisiyle daha kapsamlı hale getirdik” dedi.
30. İstanbul Tiyatro Festivali'nde yer alacak ilk oyunlar açıklandı
30. İstanbul Tiyatro Festivali'nde yer alacak ilk oyunlar açıklandı 30. İstanbul Tiyatro Festivali açılışını 22 Ekim’de uluslararası sahnenin en çarpıcı yönetmenlerinden Caroline Guiela Nguyen imzalı Lacrima ile yapacak. Festivalin açıklanan ilk üç gösterisi için biletler satışa sunuldu.