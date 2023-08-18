Antakya Medeniyetler Korosu’na ödül

Yayınlanma: 18.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.08.2023 - 03:59

Aydın Doğan Vakfı’ndan yapılan açıklamada, “Antakya Medeniyetler Korosu, ülkemizin kadim şehirlerinden Hatay'ın asırlar öncesine uzanan kültürel zenginliğini ve medeniyetler arasındaki hoşgörü yaklaşımını 2008 yılından bu yana büyük başarıyla dünyaya tanıtmış, Hatay’dan tüm dünyaya barış mesajları ulaştırmış, yurtiçi ve yurtdışında verdiği 1500’ün üzerindeki konserle müziğin evrensel bir dil olduğunu hatırlatmıştır. Ülkemizi derinden sarsan 6 Şubat depreminde 7 sanatçısını kaybeden ve çalışmalarına ara vermek zorunda kalan koronun yeniden bir araya gelmesi için dayanışma ruhuyla büyük çaba gösterilmiştir. Sanata ve sanatçıya büyük değer veren ve her zaman destekleyen bir kurum olarak, Antakya Medeniyetler Korosu’nun bugüne kadar göstermiş olduğu başarıyı takdir etmek ve aynı zamanda genç insanlarımıza örnek olmaları amacıyla bu yılki Aydın Doğan Ödülü’nün yönetim kurulumuzun kararıyla Antakya Medeniyetler Korosu’na verilmesi kararlaştırılmıştır” denildi.

Aydın Doğan Ödülü Ödül Töreni’nin ise aralık ayında İstanbul’da düzenleneceği duyuruldu.

