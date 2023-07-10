Yayınlanma: 10.07.2023 - 12:35

Güncelleme: 10.07.2023 - 14:06

Antalya Altın Portakal Fim Festivali 60. yılını kutlayacak. Festival ile ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, Altın Portakal Film Festivali nedir? Altın Portakal Film Festivali'nin jüri başkanlığını kim yapacak?

ANTALYA ALTIN POTAKAL FİLM FESTİVALİ NEDİR?

Antalya Altın Portakal Film Festivali, 1964 yılından bu yana Türkiye'nin Antalya ilinde düzenlenen film festivalidir. Direktörlüğünü Ahmet Boyacıoğlu'nun gerçekleştirdiği festival, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Kültür Sanat Vakfı tarafından her yılın sonbahar mevsiminde Antalya genelindeki çeşitli mekanlarda gerçekleştirilmektedir.

ANTALYA ALTIN POTAKAL FİLM FESTİVALİ KAÇ YILINDAN BERİ DÜZENLENİYOR?

Antalya’da yıllar boyu düzenlenen pek çok etkinliğin temeli 1950'de Aspendos Tiyatrosu'nda atılmıştır. Serik ilçesi Belkıs köyündeki Roma dönemine ait Aspendos Tiyatrosu’nun harabe olmaktan kurtulması ise Gazi Mustafa Kemal’in 9 Mart 1930’da tiyatroyu ziyareti sırasında söylediği Bu tiyatroyu onarınız ama, kapısına kilit vurmayınız. Burada temsiller veriniz, güreşler düzenleyiniz. sözlerinden dolayıdır. Bu ziyaretten iki yıl sonra 1932 yılında Belkıs Harabeleri olarak anılan Aspendos Tiyatrosu kısmen onarılmış ve tiyatroda gelirleri Kızılay'a aktarılacak bir güreş karşılaşmaları düzenlemiştir. Bu tarihten sonra Aspendos’ta okul, halk evi gibi kurumlar yararına güreş düzenlemek gelenek haline gelmiştir.

ANTALYA ALTIN POTAKAL FİLM FESTİVALİ'NİN BU SENEKİ JÜRİ BAŞKANI KİM?

Antalya Altın Portakal Fim Festivali 60. yılını kutlayacak. Festivalin bu yılki jüri başkanı ise Demet Akbağ.

DEMET AKBAĞ KİMDİR?

Demet Akbağ, 23 Aralık 1960 tarihinde Benan Yavuzkol ve Oktay İybar'ın ilk çocukları olarak Denizli'de doğdu. Dedesi Kemal İybar o tarihte Denizli Barosu kurucusu ve ceza reisi olması nedeniyle Denizli'de bulunmaktaydı. Babası, gazeteci ve fotoğraf sanatçısıydı.

İstanbul Kız Lisesinde başladı Erenköy Kız Lisesinde tamamladı. Liseden sonra 1982’de İstanbul Belediye Konservatuvarına girdi; okulu dört yılda tamamladı. 21 yaşında iken muhasebeci İskender Akbağ yaptığı ilk evliliği dört yıl sürdü.

Okulu bitirdikten sonra Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda amatör olarak başladığı oyunculuğu, 1980'li yıllarda Kent Oyuncuları, Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları, Devekuşu Kabare, Dormen Tiyatrosu ve Ortaoyuncular gibi tiyatro topluluklarında profesyonel olarak sürdürdü.

Sinemada ilk defa 1986'da Zeki Ökten'in Davacı adlı filminde rol aldı. Aynı yıl, mimar Saim Arpat ile ikinci evliliğini yaptı; çift sekiz ay sonra ayrıldı. 1987'de Magazin Gazetecileri Derneği tarafından "Yılın Televizyon Yıldızı" seçildi. Sanatçı, üçüncü evliliğini 1999'da tekstilci Zafer Çika ile yaptı, bu evlilikten 2000'de Ali adında bir oğlu oldu.

1993'te Tersine Dünya adlı filmdeki rolü ile Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülü aldı.