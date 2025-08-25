Antalya Arkeoloji Müzesi’nin kapatılışının 39. gününde bir gösteri daha: Tanrı ve Tanrıçalar sahnede

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Antalya Arkeoloji Müzesi’nin yıkılacağını açıklamasının ardından arkeologlar ve akademisyenler “Restore edilsin yıkılmasın” çağrısını sürdürüyor.

Anımsayalım; Bakanlık, karara gerekçe olarak binanın depreme dayanıksız oluşunu ve artan depolama ihtiyacını göstermişti. Ama unutulmamalı ki müze, Türkiye’de yarışma projesiyle inşa edilen ilk müze olma özelliğini taşıyor.

PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Müze savunucuları her akşam farklı bir etkinlikle yıkım kararını protesto etmeye devam ediyor. Antalya Arkeoloji Müzesi’nin kapatılışının 39. gününde yeni bir gösteri gerçekleşti. Antalya Sanatçılar Derneği’nden (ANSAN) Ali Aytuğ ve arkadaşları, müze önünde “gece müzeciliği”ni yeniden başlattı.

Bu kez antik dünyanın imparatorları, Tanrı ve Tanrıçaları sahneye çıktı. Turun rehberliğini arkeolog Prof. Dr. Gül Işın ve Prof. Dr. Hilmi Uysal yaptı.

Işın gazetemize yaptığı açıklamada, “Bu fikir tamamen müzeyi 39 gündür savunan sanatçı ve halktan doğdu. Yapılan performans özünde, üzerindeki yıkım kararı nedeniyle kapalı kalacak ve uzun süre halkla buluşamayacak eserlerin, paketlerinden dışarı çıkıp özgürlüklerini ilan etmesi gibi bir temaya dayanıyor” ifadelerini kullandı. “Müze savunucuları içindeki sanatçılardan ve tiyatroculardan (tiyatro eğitmeni Ali Aytuğ’nun yönetiminde) oluşan bir grup müzedeki ünlü eserlerin yerine geçti” diyen Işın sözlerine şöyle devam etti, “Bunların içinde imparatorlar imparotoriçeler (Hadrian-Sabina Caracalla Traian, Julia Domna vs.) Tanrılar, Tanrıçalar (Zeus Afrodite üç güzeller, dans eden kadın, Medusa vs.) vardı.

Performans müze önündeki Likya Lahdin’in etrafında gerçekleşti. Öncesinde el ilanlarıyla gece müzeciliği yeniden başlıyor, müzemiz açılıyor diyerek dikkat çekmek istenmişti.

Hilmi Hoca ile ben de müze önüne gelen ziyaretçilere, bu canlı heykelleri tanıtıp onlara rehberlik yaptık.”

Heykellerle sohbet ederek bilgilerini paylaşan Prof. Işın, Roma’nın en önemli imparatorlarından Trajan’a dönerek şu sözlerle seslendi:

“Siz en güçlü imparatorlardan birisiniz ve bu şehre hizmetleriniz çok büyük. Heykellerin müzeye geri dönmesini istiyoruz. Sesimizi duyursanız mutlu oluruz” sözleriyle müzenin yıkılmasının karşında olduklarını yineledi.

Ayrıca, Antalyalıların ve sivil toplum örgütlerinin Antalya Müzesi’nin yıkımını durdurmak için başlattıkları ve tüm dünyada yankı bulan direniş Müze Çalışma Grubu tarafından “Antalya Müzesi Yıkım Kararına İtiraz Süreci ve Tarihe Düşülen Notlar” adıyla kitap haline getirildi.