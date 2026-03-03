Antalya’da bu yıl ikincisi düzenlenen Akra Kitap Günleri sona erdi: Kemer’de kültür güneşi

Antalya’nın adı, kültür sanat dünyasında yalnızca Altın Portakal Film Festivali ile anılmıyor. Geçen yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Antalya Kitap Fuarı 15’inci kez, Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği Antalya Edebiyat Günleri 10’uncu kez okuyucularla buluştu.

Kepez Belediyesi de ilk kitap fuarını hayata geçirdi. Tüm bu kitap-edebiyat şenliklerine, bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek ve kentin kültür sanat dünyasına esinti katan “Caz Festivali”ni Antalya’ya kazandıran Akra (gastronomi alanındaki Meze Festivali’ni de unutmamak gerekir), “Kitap Günleri”nin de bu yıl ikincisini düzenledi.

KEMERLİLER İÇİN DEĞERLİ

Akra Kemer’de düzenlenen ve 23 Şubat’ta başlayan fuar, bir hafta boyunca birçok yazarı ağırladı ve önceki gün sona erdi. Fatih Tuncay, Çiğdem Güneş, Oshinori Moriwaki, Mustafa Aydemir, Ömer Ünal, Yasemin Sungur, Turgut Yüksel, Yekta Kopan, Müge İplikçi, Coşkun Aral gibi edebiyattan karikatüre kadar farklı alanlardan yazarlar Kemerli okuyucularıyla buluştu. İmza günleri ve söyleşilerin dışında yazarlar atölyeler de düzenledi.

Yukarıda sayılan tüm etkinlikler Antalyalılar için çok önemli. Ancak Kemer’de yaşayanlar için Antalya’nın merkezindeki etkinlikler biraz uzak kalabilir. Dolayısıyla ikincisi yapılan Akra Kitap Günleri, Kemerliler için çok değerli, bu aynı zamanda fuara gelen yurttaşların da ifadesi.

‘KÜLTÜR KARNAVALI’

Caz Festivali öncesinde yapılan kitap günleri ufak ufak ısıtmayı başladı Antalya’yı. Akra Kitap Günleri’nin mimarlarından ve Akra Kemer’in genel müdürü Emre Bora Baran’la sohbetimizde Baran, Akra Kitap Günleri’ni sezonluk bir etkinlikten öte, Akra’nın kültürel hafızasını besleyen sürdürülebilir bir platform olarak gördüklerini belirtiyor ve ekliyor: “Uzun vadede Akdeniz’in nitelikli edebiyat ve düşünce buluşmalarından biri haline getirmeyi hedefliyoruz.”

Baran’a göre Akra Kitap Günleri’ni klasik bir fuar ya da kitabevi etkinliğinden ayıran en önemli fark, yazarları Kemer’in benzersiz doğasında, daha samimi bir atmosferde okurlarla buluşturabilmek. Baran, okurların kısa sürede farklı bakış açılarıyla tanışırken söyleşilere katılma ve yazarlarla birebir iletişim kurma fırsatı yakaladığını belirterek sözlerini şöyle sonlandırıyor: “Bu çeşitlilik etkinliği, bir imza günü ya da satış organizasyonunun ötesine taşıyarak sohbetin, fikir alışverişinin ve edebiyatın gerçekten yaşandığı bir buluşmaya dönüştürüyor. Okulların katılımıyla birlikte etkinlik, adeta bir kültür karnavalı havası yaratıyor.”