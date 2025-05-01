Antalya Devlet Opera ve Balesi '7 Kocalı Hürmüz' müzikalini sahneleyecek

Yayınlanma: 01.05.2025 - 15:51

Güncelleme: 01.05.2025 - 15:51

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Türk sinema tarihinde önemli işlere imza atan ustaların eseri müzikal, 2-10 Mayıs'ta saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde perdelerini açacak.

Türk sinemasında 200'e yakın filmin senaryosuna imza atan, Hababam Sınıfı, Neşeli Günler, Salako gibi başyapıtların unutulmaz yazarı Sadık Şendil'in metinlerini kaleme aldığı, Attila Özdemiroğlu'nun bestelerini yaptığı, şarkı sözlerini Sevgi Sanlı'nın yazdığı müzikal, orijinal metinlere ve müziklere sadık kalınarak modernize edildi.

Müziklerinin, Antalya DOB Orkestra Şefi Ömer Yöndem tarafından yeniden düzenlendiği müzikalin rejisörü Mehmet Fatih Şanal olurken, koreografisi Özgür Adam İnanç'a, kostümü Nursun Ünlü’ye, dekoru Gürcan Kubilay’a ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski’ye ait.

Eserde, orkestra, solistleri, koro ve baleyi orkestra şefi Ömer Yöndem yönetirken, koro şefliğini Mahir Seyrek üstleniyor. Eserin başkemancısı orkestra sanatçısı Demet Emen olacak.

İstanbul'un Taşkasap semtinde 19. yüzyılda erkek egemen toplumda ayakları üzerinde durmanın bir yolunu arayan Hürmüz'ün hikayesini anlatan eserde, "Hürmüz"ü Sema Çavuşoğlu, "Hikaye Anlatıcı"yı Fatih Şanal, "Doktor"u, D. Emre Akyurt, "Kadı"yı Taner Ölçen, "Ömer"i M. Yusuf Yıldız, "Berber"i Ercan Hüseyin Uğur, "Hızır Reis"i Mustafa Özşamlı, "Hallaç Rüstem"i Devrim Demirel, "Bekçi Memo"yu Erdi Can Aybaş, "Ali"yi Erman Baba, "Safinaz"ı Semiha Derya Boran, "Havva"yı Pınar Tekol, "Anne"yi Betül Uzunoğlu, "Rukiye"yi Şen Sılay Erman, "Nuriye" rolünü ise Sinem Seçil Baddal canlandırılacak.