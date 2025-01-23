SAMDOB 'Bir Tenor Aranıyor' müzikalini sahneleyecek
Samsun Devlet Opera ve Balesi, Ken Ludwig'in eğlenceli müzikali "Bir Tenor Aranıyor" ile sanat tutkunlarıyla buluşacak.
Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Bir Tenor Aranıyor" müzikalini sanatseverlerle buluşturacak.
"Müzikallerin Oscarı" olarak bilinen Tony Ödülleri de dahil birçok ödül alan Ken Ludwig'in eğlenceli müzikali "Bir Tenor Aranıyor", Samsun'da yeniden izleyicinin karşısına çıkacak.
Sahnelendiği tüm illerde kapalı gişe oynanan eserde Verdi'nin "Otello" operasını seslendirmek için gelen ünlü tenor Tito Merelli'nin başından geçen komik olaylar silsilesi anlatılıyor.
Türkçe sahneye konulan müzikalin konusu özetle şöyle:
"Zevk ve sefaya düşkünlüğüyle bilinen ünlü tenorun eşi Maria ile arasının bozulması çok da uzun sürmez. Yediği yemeklerden de midesi bozulan Tito'nun içtiği ilaçlar ağır gelir, temsile çıkamaz ve yerine başrolü oynamak üzere yeteneği keşfedilmeyen Max çıkar."
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