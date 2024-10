Dünyanın dört bir yanında bu hafta: Tiyatrodan konsere, filmden sanat fuarına...

Yayınlanma: 14.10.2024 - 13:01

Güncelleme: 14.10.2024 - 13:01

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta konserden tiyatroya, sergiden kitap fuarına, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Paris'te bu yıl 10. kez kapılarını açacak "Paris Internationale" fuarı, 16-20 Ekim'de gerçekleştirilecek. Farklı ülkelerden sanatçıların katılacağı fuarda Türkiye'den Öktem Aykut yer alacak.

Bu yıl 9. kez sanatseverlerle buluşacak Afrika Sanat ve Tasarım Fuarı "AKAA", Paris'te 18-20 Ekim'de düzenlenecek. Fuarda Afrika kültürünü yansıtan çalışmalar ve tasarımlar sergilenecek.

Münih'te 17-20 Ekim'de "Highlight International" sanat fuarı yapılacak. Dünyadan çeşitli çağdaş sanat örnekleri, 60'ın üzerinde galeride sergilenecek.

Madrid'de 17-20 Ekim'de "Estampa Çağdaş Sanat Fuarı" gerçekleşecek. Çağdaş sanat eserleri, 25 ayrı galeride sergilenecek. Fuarda çağdaş sanata dair paneller ve söyleşiler de yapılacak.

ÇEŞİTLİ SANATÇILAR SAHNE ALACAK

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say yarın İsviçre'nin başkenti Bern'de sahne alacak.

ABD'li pop-rock grubu Jonas Brothers 16 Ekim'de Polonya'nın Krakow kentinde konser verecek.

Kanadalı müzisyen Bryan Adams bu akşam Budapeşte'de, Dua Lipa 17 Ekim'de Londra'da, Nick Cave and the Bad Seeds 17 Ekim'de Prag'da, Dream Theater 20 Ekim'de Londra'da, Melanie Martinez ise 18 Ekim'de İtalya'nın Bologna kentinde konser verecek.

ABD'li müzisyen Bob Dylan 16-17 Ekim'de Frankfurt'ta, Deep Purple 19 Ekim'de Berlin'de, The Eagles 18-19 Ekim'de Las Vegas'ta, David Gilmour yarın Londra'da, Iron Maiden ise ABD'nin Denver kentinde hayranlarıyla buluşacak.

PEK ÇOK FESTİVAL BU HAFTA DA SANAT TUTKUNLARINI AĞRILAYACAK

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 16-20 Ekim'de "San Diego Uluslararası Film Festivali" gerçekleştirilecek. Festivalde "Conclave", "The Uninvited", "When Worlds Collide" ve "Drive Back Home" filmleri gösterilecek.

Norveç'te gerçekleşen "Bergen Uluslararası Film Festivali", 16 Ekim'de sinemaseverlere kapılarını açacak. "Wilding","Fly","Harvest"ve "Gazer"adlı filmler, festivalde gösterilecek.

İtalya'da 19. kez sinemaseverlerle buluşacak "Roma Film Festivali", 16 Ekim'de başlayacak.

ABD'nin Rhode Island eyaletinde "25. Newport Sahil Film Festivali" düzenlenecek. Christoph Waltz ve Lucy Liu'nun başrol oynadığı "Old Guy" filminin gösterimiyle açılışını yapacak festival, 17 Ekim'de başlayacak.

VİZYONA GİRECEK FİLMLER

Parker Finn'in yazıp yönettiği korku filmi "Smile 2", John Crowley'in yönetmenliğini üstlendiği romantik film "We Live in Time", Cate Blanchett'ın başrolde oynadığı "Rumours", Ryan Coonan imzalı komedi-korku filmi "The Red", Jonah Camey'in yönettiği animasyon-macera filmi "Roblox: The Movie", DW Medoff'un yazıp yönettiği korku filmi "I Will Never Leave You Alone", Neil Boyle ile Kirk Hendry'nin yönettiği animasyon filmi "Kensuke's Kingdom", Ben Snyder imzalı komedi filmi "Allswell" ve Joanna Gleason'ın yönettiği komedi filmi "The Grotto", 18 Ekim'de ABD sinemalarında olacak.

Stephen Maing'in Brett Story ile yönettiği belgesel "Union" ve Helene Klodawsky'nin yazıp yönettiği belgesel "Stolen Time", 18 Ekim'de ABD genelinde vizyona girecek.