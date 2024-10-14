İstanbul'un sanat haritası: Tiyatro, konser ve sergilerle dolu bir hafta

Yayınlanma: 14.10.2024 - 12:04

Güncelleme: 14.10.2024 - 12:04

İstanbul'da bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı birçok etkinlikle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performans, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de 15-19 Ekim'de "Cephede Piknik" oyunu, Üsküdar Tekel Sahnesi'nde "Bence Katil Öldürüldü" oyunu tiyatroseverlerle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 16-19 Ekim'de Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Gök Kubbe" oyununu, Müze Gazhane Meydan Sahne'de "Sivrisinekler", Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Godot Geldi", Kağıthane Sadabat Sahnesi'nde "Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi", Ümraniye Sahnesi'nde ise "Hamlet" oyununu konuk edecek.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 19 Ekim'de "Aşk Biter mi?" oyunu sahnelenecek.

ÇEŞİTLİ KONSERLER DÜZENLENECEK...

AKM'de yarın "70'ler 80'ler 90'lar" konseri, 18 Ekim'de "Merhaba Cumhuriyet" konseri, 20 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosunun "2024-2025 Sezonu Açılış Konseri" gerçekleştirilecek.

Zorlu PSM'de 16 Ekim'de "Ata Demirer Gazinosu", 17 Ekim'de "BİFO-Romantik Dönemden İzler" ve Tempesst, 18 Ekim'de "Ozan Musluoğlu Quintet", 19 Ekim'de ise Selen Beytekin ve Toto Chiavetta konserleri gerçekleşecek.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda 17-18 Ekim'de Duman, 19 Ekim'de Melike Şahin, 20 Ekim'de Mabel Matiz konserleri düzenlenecek.

Dünyaca ünlü Kanadalı rock yıldızı Bryan Adams, 18 Ekim'de Ülker Sports Arena'da sahne alacak.

KüçükÇiftlik Park, 17 Ekim'de Alman heavy metal grubu Accept'i ağırlayacak.

Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi ise 19 Ekim'de Cemal Kaya ve Aynur Erdoğan konserlerine ev sahipliği yapacak.

SERGILER BU HAFTA DA İSTANBUL'DA

Fotoğraf sanatçısı Eray Kapan'ın "Geleceğin Güçlü Kızları: Hayaller ve Umutlar" adlı sergisi, 16 Ekim'e kadar AKM'de sanatseverleri ağırlayacak.

İstanbul'da G&G Sanat Merkezi'nde açılan ve İranlı ressam Parya Ghaderi ile Seher Mafi'nin resimlerinden oluşan "Yansımalar ve Seçimler" sergisi, 19 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.

Sanatçı Rahşan Düren'in pentür ve duvar resmi çalışmalarından oluşan, "Verwegenheit" adlı sergisi, 15 Ekim'de Beyoğlu'nun tarihi mekanlarından Tarhan Han'da açılacak.

Birlik Vakfı Genel Merkezi'nde açılan ve İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin hikayelerini konu alan "Ben Bir Sayı Değilim" sergisi, 7 Kasım'a kadar sanatseverleri ağırlayacak.

Büyük Çamlıca Camii Sergi Salonu'ndaki "Filistin'in Renkleri" sergisi, 20 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.