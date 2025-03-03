Antalya Devlet Opera ve Balesi çocuk operası 'Rapunzel'i sahneleyecek
Çocuk operası "Rapunzel" Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından Antalya DOB Opera Sahnesi'nde minik sanatseverlerle buluşacak.
Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), çocuk operası "Rapunzel"i yarın sanatseverlerle buluşturacak.
Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, sevilen masallardan Rapunzel minikler için özel olarak opera formatında bestelendi.
Besteci Ahmet Sait Karabulut'un müzikal temalarıyla öne çıkan, N. Zeynep Ergüven'in metinleştirdiği modernize hikayesiyle sahnelenen oyunun yönetmenliğini Sabri Özmener üstleniyor.
Eserin dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı N. Gazal Ertan, koreografisi Kürşat Kılıç ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzası taşıyor.
Eserde, "Rapunzel"i Işılay Meriç Karataş, "Leo"yu Şevket Baha İşler, "Cadı"yı Seçil Fenercioğlu, "Mia"yı Sinem Seçil Baddal, "Bıdık"ı Hüseyin Ercan Uğur, "Karga"yı Erdi Can Aybaş, "Pölsnderndorf Büyücüsü"nü Oya Vural canlandıracak.
Antalya DOB bale ve orkestra sanatçılarının da yer alacağı eserde, orkestrayı Şef A. Sait Karabulut yönetecek.
"Rapunzel" 4 Mart'ta saat 11.00'de Antalya DOB Opera Sahnesi'nde minik sanatseverlerle buluşacak.
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