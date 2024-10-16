Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Gala Bale' gösterisini sahneleyecek
Antalya Devlet Opera ve Balesi, 17 Ekim'de "Gala Bale" gösterisi ile sanat tutkunları ile buluşacak.
Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), klasik balenin başyapıtlarını içeren ve modern koreografilerle hazırlanan "Gala Bale" gösterisini yarın sanatseverlerin beğenisine sunacak.
Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek gösteride, hem klasik hem modern bale yapıtlarının seçkin örnekleri sunulacak.
Riine Sasaki ve Nilay Tahiroğlu gibi ünlü sanatçıların performanslarını sergileyeceği gösteride, Çaykovski'nin "Fındıkkıran" ve "Kuğu Gölü", Minkus'un "La Bayadere" ve klasik bale repertuvarından "Le Corsaire" ve "Don Kişot" gibi eserler yer alacak.
Ayrıca Carmen'den parçalar ile "İkilem", "Loneliness", "Sarcastic" ve "No.7" gibi yenilikçi eserler de sahneye taşınacak.
"Gala Bale" 17 Ekim'de saat 20.00'de Antalya DOB Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.
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