İzmir Devlet Opera ve Balesi 'La Traviata' operasıyla seyirciyi selamlayacak

Yayınlanma: 03.10.2024 - 19:41

Güncelleme: 03.10.2024 - 19:41

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından, İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eseriyle başlayacak.

İZDOB sanat sezonu açılışını, bu akşam Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde, Alexandre Dumas'ın "Kamelyalı Kadın" adlı romanından operaya uyarlanan, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait opera ile yapacak.

Şef Roberto Gianola yönetiminde, Carlos Vilan rejisiyle sahnelenecek eserin dekor tasarımı Kaan Güreşçi, kostümleri Gülay Korkut Dinç, ışık tasarımı Müfit Özbek tarafından hazırlandı. Koroyu ise şef Orhan Öner Özcan yönetecek.

Aşkı için büyük acılar çeken ve fedakarlık yapan baş kahraman Violetta Valery'nin dram dolu ve ilgi çekici hayatını ele alan La Traviata'da, Violetta rolünü Özlem Ateş Aksungur, Eylem Demirhan ve Ayşe Şenoğul, Alfredo Germont rolünü Burak Dabakoğlu ve Levent Gündüz, Giorgio Germont rolünü ise Tamer Peker, Cengiz Sayın ve Cüneyt Ünsal üstleniyor.