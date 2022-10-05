Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kamelyalı Kadın" balesini sahneleyecek
Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), ünlü Fransız yazar Alexandre Dumas'ın aynı adlı ilk romanından uyarlanan "Kamelyalı Kadın" balesini 8 Ekim'de sanatseverlerle buluşturacak.
Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, yazar Dumas'ın gerçek hayattaki sevgilisi Marie Duplessis'ten esinlendiği verem hastası Marguerite Gautier ile prestijli bir ailenin avukat oğlu Armand Duval'ın tutkulu ve dramatik aşkını konu alan eser, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.
Koreografisi ve librettosu Volkan Ersoy ve Armağan Davran'a ait balenin müzikleri, Giuseppe Verdi'nin bilinen eserlerinin yanı sıra Türkiye'de daha önce hiç icra edilmemiş besteleri de seçilerek Tolga Taviş tarafından hazırlandı.
İki perdelik balenin kostüm tasarımı Gazal Erten, ışık tasarımı Fuat Gök ve dekor tasarımı ise Ankara Devlet Opera ve Balesi eski Başdekoratörü Savaş Camgöz imzasını taşıyor.
"Marquerite Gautier"i Iaroslava Volkova, "Armand Duval"ı Tolga Burçak, "Kont de Varville"yi Ömer Erenler, "Baba Armand Duval"ı Mert Söylemez, "Olimpie"yı Burcu Bodur, "Gaston"u ise Evren İskender'in canlandıracağı eserde soprano Bilge Yılmaz da sahne alacak.
Balenin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden de temin edilebilecek.
Video Haberler
- Fındık kavurma tesisinde taleplere yetişemiyorlar
- Şifa deposu Gilaburu hasadı başladı
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
- Diyarbakır ve Mardin’de toz taşınımı etkili oldu
- Mevsimlik işçilerin zorlu mangal kömürü mesaisi sürüyor
- ''İnsanlık kalmamış''
- Sokak hayvanları için seferber oldular
- Kanadı kırılan yılan kartalının tedavisi devam ediyor
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- Görenler bir daha bakıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- O gece kritik bir isim aramış ve...
- 6 Ekim'de İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak
- AKP’nin karşı hamlesi belli oldu
- Kırşehir'de doğalgaz patlaması!
- Erdoğan el yükseltti: Anayasa ile çözelim
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- AKP'nin 'üyelik' oyunu Meclis'e taşındı
- AKP'den Ankara'da geri adım
- 'Çıkın, mertçe söyleyin' diye haykırdı
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme