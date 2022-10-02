"Beyoğlu Kültür Yolu Festivali"nde Edebiyat Buluşmaları yapılacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında Kalem Kültür Derneği tarafından "Beyoğlu Edebiyat Buluşmaları" gerçekleştirilecek.
"Beyoğlu Kültür Yolu Festivali"nde Edebiyat Buluşmaları yapılacak.
Etkinlikler, Fransız Kültür Merkezi, Saint Benoit Fransız Lisesi, Yeditepe Üniversitesi, Beyoğlu Anadolu Lisesi, Neve Şalom Kültür Merkezi'nin ev sahipliğinde 4 - 22 Ekim'de edebiyatseverlerle buluşacak.
Beyoğlu Edebiyat Buluşmaları'nın birbirinden farklı etkinliklerinde yazar Ayça Çakmak, Ayşegül Özkan, Başak Sayan, Defne Suman, Duygu Dalgakıran, Furkan Çalışkan, Gökçe Akgül, Mario Levi, Maryam Madjidi, Mehmet Demirtaş, Murat S. Dural, Özlem Ertan, Rakesh Jobanputra, Selçuk Orhan, Seyhan Bozkurt Jobanputra ve Ümit Türe yer alacak.
Program kapsamında çeviriden öyküye, çizimden edebiyat tarihine birçok şeye dair eğitimler verilecek. Katılımcılar, bir yandan atölyelerde eğitim alırken bir yandan da söyleşilere katılıp Beyoğlu'nu gezerek İstanbul'un edebiyat tarihini öğrenebilecek.
Beyoğlu Edebiyat Buluşmaları, yerel ve küresel düzeyde düzenlenen edebiyat etkinlikleri ile çocuk ve genel okur kitlesi için, öykü, roman, resimleme gibi farklı ifade alanlarında birbirinden farklı konukları ağırlayarak kültürel üretim ve yayılım için gerekli olan koşulların oluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.
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