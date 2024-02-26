Antalya Devlet Opera ve Balesi kapılarını minik sanatseverlere açıyor...

Yayınlanma: 26.02.2024 - 21:09

Güncelleme: 26.02.2024 - 21:09

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Zeynep Ergüven'in yazdığı ve müzikleri Murat Cem Orhan'a ait "Şekeronya" adlı çocuk oyununu minik sanatseverlerle buluşturacak. Oyun, 28 Şubat ve 14 Mart tarihlerinde sezonun son kez sahnelenecek.

Eserin sahneye konulması ise Fatih Şanal tarafından gerçekleştirilecek. Dekor tasarımını Ömer Gündüz, kostüm tasarımını Zekiye Şimşek, ışık tasarımını Mustafa Eski ve koreografisini Melda Özkan üstleniyor.

"Şekeronya" oyunu, ülkesinden kaçan Şekeronya'nın haylaz çocuğu Fırıldak'ın eve dönüş hikayesini anlatıyor. Eser, 28 Şubat'taki temsilinde Serap Demirhan (Fırıldak), Pınar Tekol (Zeytin), Engin Yaman (Tombiş), Baha İşler (Karabaş), Heyecan Yakan (Kırmızı Başlıklı Kız), Erdi Can Aybaş (Kurt), Ceren Aytekin (Soprano Horoz), Müge Günaydın (Büyücü) gibi sanatçıların performansıyla izleyiciyle buluşacak.

Antalya DOB bale sanatçıları da eserin danslarına eşlik edecek. "Şekeronya" oyunu, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 28 Şubat ve 14 Mart tarihlerinde saat 11.00'de sahnelenecek.