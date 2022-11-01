Antalya Devlet Opera ve Balesi kasımda 13 temsille sahnede olacak

01 Kasım 2022 Salı, 09:00

Ekimde perdelerini açan Antalya DOB, kasımda 3 opera, 3 bale, 1 müzikal, 2 çocuk oyunu ve 4 konserle sanatseverlerin karşısına çıkmak için provalarını sürdürüyor.

Rejisör Yiğit Günsoy tarafından sahneye konulan, dünyaca ünlü besteci Puccini'nin "La Boheme" operasının prömiyeri, 26 Kasım saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Orkestrayı şef İbrahim Yazıcı'nın yöneteceği, tek arayla sahnelenecek 4 perdelik eserde, Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek ve çocuk korosu Sinem Emine Ulusoy tarafından çalıştırılıyor.

Dekoru Gürcan Kubilay, kostümleri Gülden Sayıl ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyan eser, 29 Kasım'da tekrar izleyiciyle buluşacak.

Reyhan Süme tarafından sahneye konulan, Haldun Özörten'in yazdığı ve müzik düzenlemeleri Kenan Kahyaoğlu'na ait "Sihirli Dünya" çocuk oyunu ise 1 Kasım saat 14.00 ve 8 Kasım saat 11.00'de sahnelenecek.

KAMELYALI KADIN VEDA EDİYOR

Geçen sezon prömiyeri gerçekleştirilen "Kamelyalı Kadın" balesi, 3, 12 ve 17 Kasım saat 20.00'de sezonun son üç temsiliyle Antalyalı sanatseverlere veda edecek.

Koreografisi Volkan Ersoy ve Armağan Davran'a ait balenin müzikleri, Giuseppe Verdi'nin bilinenlerin yanı sıra Türkiye'de daha önce hiç icra edilmemiş eserlerinden seçilerek Tolga Taviş tarafından düzenlendi.

Gioacchino Rossini'nin iki perdelik komik operası "Sevil Berberi", 5 Kasım saat 20.00'de sanatseverlerle buluşturulacak.

Haldun Özörten'in sahneye koyduğu eserin orkestra şefliğini Hakan Kalkan yapıyor. Eserin dekoru Tayfun Çebi, kostümleri Nursun Ünlü, ışık tasarımı Mustafa Eski ve koreografisi Melda Özkan'a ait. Antalya DOB korosu, şef Mahir Seyrek tarafından çalıştırıldı.

Geleneksel Türk tiyatrosunun önemli eserlerinden "Kanlı Nigar" müzikali, Cem İdiz'in besteleriyle 8 Kasım saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Metni Özlem Belkıs'a ait eser, Haldun Özörten tarafından sahneye konuldu. Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetirken, koro Mahir Seyrek tarafından hazırlandı.

Antalya DOB ekibi, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği 10 Kasım'da saat 20.00'de özel bir konser verecek. Solist sanatçılar soprano Serap Demirhan Işık ve Gizem Şener, tenor Erdi Can Aybaş ve Burak Pektaş, piyanist Gürhan Keser ve Yücel Yalçın'ın sahne alacağı konserin ışık tasarımını Mustafa Eski üstlenecek.

Dünyaca ünlü bestecilere ait eserlerin seslendirileceği "Çello Yıldızları" konseri 15 Kasım, "Dostlar Beni Hatırlasın" konseri ise 19 Kasım saat 20.00'de başlayacak.

Antalya Müzesi'nde de 22 Kasım saat 15.00'te "Müze Konseri" düzenlenecek.