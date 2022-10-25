Sivas Devlet Tiyatrosu "1919:Şafak" adlı oyunla milli mücadele ruhunu sahneleyecek

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), Cumhuriyetin 99. yılı dolayısıyla bu hafta Türk milletinin bağımsızlık yollundaki azim ve kararlığının göstergesi olan milli mücadele ruhunu "1919:Şafak" adlı oyunla sahneye yansıtacak.

AA
25 Ekim 2022 Salı, 13:04
Sivas Devlet Tiyatrosu
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SDT'den yapılan açıklamaya göre, Asiye Demet Köse ile SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz’ün kaleme aldığı, Volkan Ateş Gündüz’ün sahneye taşıdığı "1919: Şafak", 27 ve 28 Ekim saat 19.30’da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Samsun’dan başlayan ve Sivas Kongresi ile kararlılığa dönüşen, Türk milletinin manda ve himayeye karşı destansı dik duruşunun anlatıldığı söz konusu oyun, 29 Ekim Cumartesi saat 14.00'te tekrar sahnelenecek.

Oyunun biletleri, "www.biletinial.com" internet sitesinden, Sanat Cepte uygulamasından ve SDT gişesinden temin edilebilecek.


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