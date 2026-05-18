Cumhuriyet Gazetesi Logo
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası 19 Mayıs'a özel konser verdi

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası 19 Mayıs'a özel konser verdi

18.05.2026 18:15:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası 19 Mayıs'a özel konser verdi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Antalya Devlet Senfoni Orkestrası tarafından konser verildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), "DenizBank Konserleri" kapsamında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla özel konser düzenledi.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, genç yeteneklerin dinleyiciyle buluşturulduğu konser, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konseri, şef Tolga Atalay Ün yönetti. Programın ilk bölümünde, Selin Akın Weber - Fagot Konçertosu'nu, Lara Başer ve Sıla Samur da Mendelssohn - Konzertstück No. 2'yi, Ahmet Efe Demirci ise Chopin - 2. Piyano Konçertosu'nu seslendirdi.

İkinci bölüm ise Rukiye Ayben Sever’in seslendirdiği Mercadante - Flüt Konçertosu ile başladı. Konser, Özgür Deniz Akalın, Dvorak - Viyolonsel Konçertosu, İdil Olgar'ın Çaykovski - Keman Konçertosunu seslendirmesiyle devam etti.

Öte yandan, ADSO, DenizBank Konserleri kapsamında 22 Mayıs'ta saat 20.30'da AKM Aspendos Salonu'nda "Bahar Konseri" düzenleyecek.

İlgili Konular: #konser #19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı #Antalya Devlet Senfoni Orkestrası

İlgili Haberler

İDSO'dan İlber Ortaylı anısına konser
İDSO'dan İlber Ortaylı anısına konser Tarihçi İlber Ortaylı anısına İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri kapsamında konser gerçekleştirildi.
19 Mayıs konserlerinde sahne gençlerin
19 Mayıs konserlerinde sahne gençlerin İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) sezonu kapattığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konserinde şef Hasan Tura yönetimindeki orkestra konserde solist seçmelerinde finalist olmaya hak kazanmış beş genç soliste eşlik etti.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konser takvimi 2026! 19 Mayıs'ta İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konser takvimi 2026! 19 Mayıs'ta İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var? Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri bu yıl da İstanbul'da adeta bir festival havasında geçecek. İstanbul'un dört bir yanında düzenlenecek ücretsiz konserler ve renkli etkinliklerle bayram coşkusu doyasıya yaşanacak. İşte, 19 Mayıs 2026 İstanbul ücretsiz konser ve etkinlik takvimi...