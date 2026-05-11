İDSO'dan İlber Ortaylı anısına konser

DenizBank'ın 21 yıldır desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezinde konser düzenlendi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, tarihçi İlber Ortaylı anısına düzenlenen konserde, orkestrayı şef Murat Cem Orhan yönetirken, gecenin solisti Altuğ Tekin oldu.

Konserde, romantik dönemin bestecileri Weber, Strauss ve Schubert'in eserlerinden oluşan repertuvar sahneye taşındı. Şef Murat Cem Orhan yönetimindeki orkestra, konserin açılışında Alman besteci Carl Maria von Weber'in son eseri olan ve büyülü bir hikayeyi müziğe taşıyan Oberon Uvertürü'nü seslendirdi. Periler ülkesinin kralı Oberon'un masalsı dünyasını anlatan eser, dramatik yapısı ve renkli orkestrasyonuyla dikkati çekti.

Uvertürün ardından Richard Strauss'un babasına ithaf ettiği 1 No'lu Korno Konçertosu dinleyiciyle buluştu. Eser, kornocu Altuğ Tekin'in yorumuyla dinleyicilere sunuldu.

Konserin ikinci yarısında ise Franz Schubert'in bu türde bestelediği son eserlerinden 9. Senfoni seslendirildi.