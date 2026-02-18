Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan 'romantik dönem' repertuvarı

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) tarafından düzenlenecek konserde, romantik dönem repertuvarının iki güçlü bestecisinin eserleri seslendirilecek.
ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, DenizBank konserleri kapsamındaki etkinlik, 27 Şubat saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.
İtalyan orkestra şefi Antonio Pirolli'nin yöneteceği konserin solisti Kaan Baysal olacak.
Konserin ilk yarısında, İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La forza del destino" uvertürü dinleyiciyle buluşacak.
Ardından, Pyotr İlyiç Çaykovski'nin büyük dramatik dalgaları, geniş melodik çizgileri ve soliste açtığı virtüöz alanla piyano repertuvarının etkileyici yapıtları arasında yer alan 1 No'lu Piyano Konçertosu seslendirilecek.
İkinci yarısında, Felix Mendelssohn Bartholdy'nin 4. Senfonisi, zarif hareketliliği, ışıklı orkestrasyonu ve akıcı ritmik yapısıyla konserin finalini aydınlık bir senfonik panorama hissine taşıyacak.
Biletler, AKM gişesi ve internet üzerinden temin edilebilecek.