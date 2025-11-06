Antalya Kültür Yolu Festivali'nde 'Saraydan Kız Kaçırma' operası sahnelenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında "Saraydan Kız Kaçırma" operası sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında programdaki son opera eseri, Wolfgang Amadeus Mozart'ın başyapıtı "Saraydan Kız Kaçırma", Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

​​​​​​​Yaklaşık 140 dakika sürecek iki perdelik opera, Türk kültüründen ilham alan müzikleri ve dinamik sahne yorumuyla sunulacak.

Eser, KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü işbirliğiyle sahneye konulacak.

Rejisörlüğünü Cenk Bıyık, orkestra şefliğini Murat Menket'in üstlendiği eserin ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz yapacak.

Eserde Sermin Dikmen Töre "Konstanze", Erdem Erdoğan "Belmonte", Engin Suna "Osmin", Zerrin Karslı Capelli "Blonde", Barış Yanç "Pedrillo", Tuğrul Enver Töre "Selim Paşa" ve Emre Can Cambaz "Klaas" rolüyle sahnede olacak.

"SARAYDAN KIZ KAÇIRMA" OPERASI

Mozart'ın Türk-Osmanlı kültüründen ve mehter müziğinden esinlenerek bestelediği "Saraydan Kız Kaçırma", opera tarihinde Doğu-Batı sentezinin en çarpıcı örneklerinden biri kabul ediliyor.

Batı Avrupa'da 16. yüzyılda Türk kültürüne duyulan hayranlığı temsil eden "Turquerie (Türk Modası)" akımının etkisiyle doğan eser, tarihsel olduğu kadar müzikal açıdan da kültürler arası köprü niteliği taşıyor.

Eserde, sevdiği kadını Osmanlı sarayından kurtarmaya çalışan Belmonte'nin hikayesi anlatılıyor. Ancak bu romantik öykünün merkezinde, insanlık, affetme, sevgi ve barış temaları yer alıyor.

Mozart, eserde, Türk kültüründen aldığı esintileri müziğinin evrenselliğiyle birleştirerek kültürler arasında dostluk ve anlayış mesajı sunuyor.