Anthony Hopkins'in yeni projesi belli oldu: Biyografik filmde Handel'e hayat verecek...

Yayınlanma: 03.05.2024 - 22:31

Güncelleme: 03.05.2024 - 22:31

Anthony Hopkins, George Frideric Handel'i canlandıracağı yeni bir biyografik film olan "The King of Covent Garden"da rol alacak. Film, ünlü bestecinin 1741 yazında sadece 24 günde yazdığı eseri "Messiah"ın hikayesine odaklanacak.

Hopkins'in, Handel'e hayat vereceği film, Handel'in müzik kariyeri boyunca karşılaştığı zorlukları ve başarılarını anlatacak. Altı yaşında piyano çalmaya başlayan Hopkins'in klasik müzikle yakın bir ilişkisi olduğu biliniyor. Bu, onun Handel'i canlandırırken müzikal yeteneğini ve anlayışını kullanmasını sağlayacak.

Filmin yapımcıları, Hopkins'in Handel'i canlandırırken neşeli ve canlandırıcı bir performans sergileyeceğini belirtiyor. Ayrıca, filmde Handel'in ünlü "Hallelujah" korosunun da yer alacağı ve bu koro için dünya çapında en çok seslendirilen koro favorisi olduğu vurgulanıyor.

Filmin vizyon tarihi 2025 sonbaharı olarak planlanırken, yapımcılar filmi "dehanın güçlü ve görkemli bir kutlaması" olarak tanımlıyor.