"Üç Günlük Dünya" filminin galası yapıldı: Parlak, çekimlerde çok duygusal anlar yaşadığını söyledi

Başrolleri Bülent Emrah Parlak, Erkan Petekkaya, Batuhan Sert ve Erkan Çelik'in paylaştığı komedi filmi "Üç Günlük Dünya"nın galası yapıldı.

AA
Yayınlanma: 01.05.2024 - 23:30
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ÖzdilekPark Cinetime'da gerçekleştirilen galaya, filmin oyuncularının yanı sıra yapımcı, yönetmen ve teknik ekip katıldı.

Oyuncu Bülent Emrah Parlak yaptığı açıklamada, geçen yıl vefat eden usta oyuncu ve tiyatrocu Yılmaz Gruda ile çekimler sırasında çok duygusal anlar yaşadığını ve özel sohbetleri olduğunu dile getirdi.

"ONLARA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

Parlak, Gruda'nın kitabını okuduğunu ve ona kitabından bahsedeceği zamanlarda hayatını kaybettiğini ifade ederek, şunları aktardı:

"Ona kitabını okuduğumu söyleyemedim. Çekimler çok güzel geçti. Sinemaseverleri çok keyifli bir film bekliyor. Çok eğlenerek çektik. Bundan sonrasını seyirciye bırakıyoruz. Sinemaseverler filmleri sinemada izlemeye devam etsin. Sinemaların yaşadığı zorluğu atlatmaları için onlara çok ihtiyacımız var"

Oyuncu Batuhan Sert ise çekim sürecinde çok keyif aldıklarını belirterek, "Bütün oyuncu arkadaşlarıma, yönetmenim Caner Erzincan'a çok teşekkür ederim. Herkes keyifle izlesin" dedi.

Filmin oyuncu kadrosunda Begüm Öner, Sıla Korkmaz, Ceren Soylu, Şevki Özcan, Ayhan Taş, Bülent Çolak, Tuncay Gençkalan, Burcu Gönder ile geçen yıl vefat eden usta oyuncu ve tiyatrocu Yılmaz Gruda da yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Caner Erzincan'ın oturduğu yapım, 3 Mayıs'ta vizyona girecek.


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