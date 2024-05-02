Yukarı Bak filmindeki 'Uçan Ev' artık Airbnb'de kiralık: Fiyatına şaşıracaksınız!

Yayınlanma: 02.05.2024 - 23:58

Güncelleme: 02.05.2024 - 23:58

Brian Chesky, Airbnb'nin CEO'su, evin New Mexico çölünde yer alacak Abiquiu bölgesine taşınacağını açıkladı. Ev, filmdeki gibi bir vinç yardımıyla havada tutulacak şekilde tasarlandı ve elektrik ve tesisat sistemleri özel jeneratörlerle desteklenecek.

Airbnb'nin ilanında, ev sahibinin Disney Pixar filmi Yukarı Bak'ın ana karakteri Carl Fredricksen olarak göründüğü belirtiliyor. Evin, filmle aynı zamana denk gelen 15. yıl dönümü için özel olarak tasarlandığı vurgulanırken, iç mekanında filmde kullanılan aile fotoğrafları, yataklar ve diğer ayrıntılar yer alıyor.

ÜCRETSİZ KONAKLAMA İMKANI

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Airbnb 14 Mayıs'a kadar yapılan başvuruları değerlendirecek ve seçilen kişilere ücretsiz konaklama imkanı sunacak.

Ayrıca, firmanın tanıtımında, 1992-1997 yılları arasında yayınlanan X-Men animasyonunun orijinal malikanesinin iki boyutlu bir replikasının da inşa edildiği duyuruldu.

Bu ev, New York'un Winchester bölgesinde konuklara hizmet veriyor ve gecelik kişi başı 3 bin 126 TL'den başlayan fiyatlarla kiralanabiliyor.