Antik Çağ mutfak kültürü Muğla'da canlanıyor

13 Ekim 2022 Perşembe, 11:40

Bu yıl 11 Eylül’de Kuşadası’nda Türkiye geneli 15 Aşçı derneğinin bir araya gelmesiyle kuruluşunu tamamlayan Anadolu Aşçılar Federasyonu kurucu derneklerinden, Muğla Gastronomi Mutfak Sanatları Derneği (MUGAMSAD) ve Marmaris Gastronomi Mutfak Sanatları Derneği (MAGAMSAD); Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü desteğiyle, tarih öncesi antik çağdaki mutfak kültürünü araştırıp, günümüzde uygulayacak.

MUĞLA’DAN ANADOLU’YA ANTİK YEMEKLER

Marmaris’te; Halis Cafe’de gerçekleşen MAGAMSAD 1.Olağan Kongresi’nin Divan Başkanlığını yapan MUGAMSAD Başkanı Timur Kocabıçak kongre sonrası verdiği bilgide; “MAGAMSAD ve MUGAMSAD olarak; ilk ortak projemiz Muğla’dan yaktığımız bir meşale var. Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzle birlikte , “Antik dönemdeki Yöresel Yemeklerin ne olduğunu araştırıp ortaya çıkaracağız. Bundan 10 sene 30 sene önce hatta Osmanlı zamanında insanlar ne yiyormuş biliyoruz. Ama antik dönem mutfak kültürüyle ilgili çok fazla bilgimiz yok. Anadolu Aşçılar Federasyonu da tüm Türkiye’de bize destek verecek. Bu projeyi Muğla’dan başlatıyoruz. Önümüzdeki günlerde toprağın altından ne çıkarsa, mutfakla ilgili arkeolojik bulguları değerlendirip, bir mutfak reçetesi oluşturacağız ve günümüze uygun uygulayacağız” dedi.

KURUCU BAŞKAN MURAT ŞAKI’YA GÜVENOYU

Kuruluşu sonrası ilk kongresini yapan 30 üyeli MAGAMSAD’da, tek liste ile gidilen kongrede; Kurucu Başkan Murat Şakı, oy birliğiyle başkan seçilerek, güven tazeledi.

Murat Şakı başkanlığında oluşan MAGAMSAD Yönetim Kurulunda; Başkan Yardımcısı Murat Çapacıoğlu, Sayman İsa Yılmaz, Sekreter İsmail Durak ve İletişim Koordinatörü olarak ta Ata Sevgi yer alıyor.