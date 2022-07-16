Anton Pavloviç Çehov 15 Temmuz 1904’te yaşamını yitirdi

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 00:02

29 Ocak 1860 tarihinde dünyaya gelen 15 Temmuz 1904’te ise yaşamını yitiren Rus oyun ve kısa öykü yazarı Anton Pavloviç Çehov, kısa öykü alanında tarihteki en büyük yazarları arasında sayılıyor.

Anton Çehov, oyun yazarı olarak kariyerinde dört klasik eser üretti ve kısa öyküleri, yazarlar ve eleştirmenler tarafından olumlu eleştiriler aldı. Çehov, Henrik Ibsen ve August Strindberg ile birlikte çoğu zaman tiyatroda erken modernizmin doğuşundaki üç yaratıcı figürden biri olarak anılıyor. Çehov, edebî kariyerinin çoğunda tıp doktoru olarak çalıştı.

"Hikâye ile alakalı olmayan her şeyi kaldırın. Eğer ilk bölümde 'duvarda bir tüfek asılı' diyorsanız ikinci veya üçüncü bölümde o silah patlamalıdır. Eğer ateşlenmeyecekse, o silah orada asılı olmamalıdır."

Anton Çehov

Çehov, 1896'daki Martı gösteriminden sonra tiyatroyu bıraktı fakat oyun, Konstantin Stanislavski'nin Moskova Sanat Tiyatrosu tarafından 1898'de yeniden canlandırıldı. Moskova Sanat Tiyatrosu, daha sonra Çehov'un Vanya Dayı'sını sahneleyerek Çehov'un son iki oyunu Üç Kız Kardeş ile Vişne Bahçesi'nin galasını yaptı. Çehov geleneksel eylem yerine bir "ruh hali tiyatrosu" ve "metinde batık bir yaşam" sunduğu için bu dört eser, hem seyirciye hem oyuncu topluluğuna meydan okudu.

Çehov ilk başta sadece maddi kazanç için yazılar yazdı ancak sanatsal hırsları arttıkça modern kısa öykünün evrimini etkileyen biçimsel yenilikler yaptı. Okuyuculara verdiği zorluklardan ötürü özür dilemedi ve bir sanatçının rolünün soru sormak olduğunu, sorulara cevap vermek olmadığını belirtti.

Ölümü

1897 yılının mart ayında Çehov, Moskova'yı ziyaret ederken akciğerlerden büyük bir kanama geçirdi. Büyük zorluklarla bir kliniğe girmek için ikna edildi ve burada doktorlar akciğerlerinin üst kısmında tüberküloz teşhisi koydu. Mayıs 1904'te Çehov'un tüberkülozu ölümcül derecede ilerledi. 3 Haziran'da Kara Orman'daki Alman kaplıca şehri Badenweiler'e gitmek için yola çıktı ve buradan kız kardeşi Masha'ya görünürde neşeli mektuplar yazdı. Mektuplarında çevreyle yiyecekler hakkında bilgiler verip sağlığının daha iyiye gittiğine annesiyle kız kardeşini inandırmıştı.