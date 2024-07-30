Aphrodisias’ta benzersiz bir keşif: 'Kolosal Zeus Başı'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın’da bulunan Aphrodite Tapınağının 50 metre batısında yüzyıllar sonra bulunan Kolosal Zeuz Başı’nın Yunan mitolojisinde en güçlü ve önemli tanrı olan Zeus’un ihtişamını sergilediğini açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 15:15
Aphrodisias’ta benzersiz bir keşif: 'Kolosal Zeus Başı'
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüzyıllar sonra gün ışığıyla yeniden buluşan mermer baş, Yunan mitolojisinde en güçlü ve önemli tanrı olan Zeus’un ihtişamını sergiliyor. Aphrodite Tapınağı’nın 50 metre batısında bulunan bu önemli eser, saç ve sakaldaki muhteşem işçilik ile dikkat çekiyor. Anadolu’nun zengin geçmişini gelecek nesillere taşımak için çalışmalarımız hız kesmeden sürecek" ifadelerine yer verdi.


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