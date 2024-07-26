Bilim insanlarından çarpıcı keşif: Yaşlanma tarihe mi karışıyor?

Yayınlanma: 26.07.2024 - 13:18

Güncelleme: 26.07.2024 - 13:19

Grönland köpekbalıklarının uzun yaşamlarıyla ilgili şimdiye kadar ortaya atılmış teoriler, Arktik ve Kuzey Atlantik sularında, 2647 metre derinlikte yaşadıkları için aşırı soğuk bölgelerde, minimum hareket sergilemelerine dayanıyordu.

Ancak bu tür üzerinde yapılan son çalışmalar, uzun yaşamlarının sırrının "sürekli aynı hızda metabolik faaliyetlerde bulunmaları" olabileceğini ortaya koydu.

METABOLİZMA VE YAŞLANMA

'Metabolik' kelimesi, metabolizmayla ilgili veya metabolizmaya ait anlamında kullanılan bir terimdir, vücuttaki kimyasal reaksiyonların tümünü ifade eder. Ayrıca enerji üretimi, büyüme, onarım ve atık maddelerin uzaklaştırılması gibi hayati fonksiyonları içerir.

Öte yandan metabolizma, vücutta salgılanan enzimlerin besinleri enerjiye dönüştürerek, bu enerjiyi hücre onarımı için kullandığı kimyasal süreci ifade eder; yaşlandıkça metabolizma hızı düşer, bu da hücre yenilenmesinin azalmasına, enerji üretiminin düşmesine ve onarımın yavaşlamasına neden olur.

ZAMAN İÇİNDE DEĞİŞMİYOR

Deneysel Biyoloji Derneği Konferansı'nda sunulan bu son araştırma, diğer hayvanların aksine Grönland köpekbalıklarının metabolizma hızının yaşlarından bağımsız olarak zaman içinde değişmediğini ortaya koydu.

İngiltere’nin önde gelen üniversitelerinden Manchester Üniversitesi'nden, çalışmanın başyazarı Ewan Camplisson, Live Science'a yaptığı açıklamada "Bu keşif, oldukça önemli çünkü köpekbalıklarının diğer türler gibi yaşlanma belirtileri göstermediğini ortaya koydu" dedi.

23 KÖPEK BALIĞI YAKALANDI

Çalışmanın bir parçası olarak, 23 Grönland köpekbalığından kas dokusu alındı. Bu köpekbalıkları, Danimarka’ya bağlı ada ülkesi Grönland'ın merkezindeki Disko Adası'nın güney kıyılarında yakalandı ve vücut uzunluklarına göre belirlenen yaşlarının 60 ila 200 arasında olduğu tespit edildi.

Araştırmacılar, daha sonra her bir köpekbalığının vücudunun metabolik hızını belirlemek için dokularındaki beş enzim aktivitesini ölçtü ve söz konusu aktivitenin değişik yaş grupları arasında fark göstermediği belirlendi.

Araştırmacı Camplisson, "Çoğu hayvanda, bazı enzimlerin zaman içinde bozulup daha az verimli hale geldiğini ve hücre yenilenmesinin azaldığını görmeyi beklersiniz" dedi.

Ancak Grönland köpekbalıklarının sabit metabolik hızları, diğer hayvanlarda olduğu gibi dejenere olmadıkları anlamına geliyor ve bu da şaşırtıcı derecede uzun bir ömre sahip olmalarını sağlıyor.