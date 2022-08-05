Aramızdaki Sözler filminin konusu nedir? Aramızdaki Sözler filminin oyuncuları kimlerdir? Aramızdaki Sözler filminin IMDb puanı kaç?

05 Ağustos 2022 Cuma, 12:59

Aramızdaki Sözler filminin prömiyeri 9 Eylül 2017'de 2017 Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapıldı ve 6 Ekim 2017'de 20th Century Fox tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde vizyona girdi. 112 dakika süren filmin bütçesi 35 milyon dolardır.

ARAMIZDAKİ SÖZLER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Chris Weitz ve j. Mills Goodloe tarafından kaleme alınan drama filmi TV'de ekrana gelmeye devam ediyor. Fırtınalı bir günde uçuşları iptal olan beyin cerrahı Dr. Ben Bass (Idris Elba) ve foto muhabiri Alex Martin'in düğününe ve Ben'in Baltimore'daki acil ameliyat randevusu için özel pilot Walter'ı ayarlar. Uçuş planı yapmamış olan Walter uçuşun tam ortasında aniden felç geçirir ve uçak High Uintas Wilderness'da bir dağın tepesine düşer.Kurtulmak için çeşitli yollar deneyen Ben ve Alex zaman geçtikçe birbirlerine aşık olmaya başladılar. Kurtulduktan sonra uzun süre görüşmeyen iki aşık tekrardan bir araya gelir ve büyük bir aşk başlar.

ARAMIZDAKİ SÖZLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

-Idris Elba

-Kate Winslet

-Dermot Mulroney

-Beau Bridges

ARAMIZDAKİ SÖZLER FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?

Filmin IMDb puanı 6.4 olarak karşımıza çıkıyor.