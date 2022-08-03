Aslı Gibidir filminin konusu nedir? Aslı Gibidir filminin oyuncuları kimler?
Yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu'nun yaptığı, senaristliğini Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey Tanıl'ın üstlendiği yerli film Aslı Gibidir oldukça merak edilen yapımlar arasında yer alıyor. Peki, Aslı Gibidir filminin konusu nedir? Aslı Gibidir filminin oyuncuları kimler? Aslı Gibidir filmi IMDb puanı kaç?
2019'da vizyona giren yerli film Aslı Gibidir, komedi türünde bir yapımdır. Oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgi çeken filmin ayrıntılarını derledik. İşte Aslı Gibidir filminin ayrıntıları...
ASLI GİBİDİR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Aslı Gibidir, oyuncu olmanın hayalini kuran genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Genç bir kız olan Aslı, yıllardır oyuncu olmanın hayalini kurmaktadır. Ailesine bağlı olan genç kız onların isteğini geri çevirmeyip, ilk üniversitesini onların tercihine göre belirler.
Ancak hayallerinden asla vazgeçmez ve yeniden sınavlara hazırlanıp ikinci üniversite olarak, özel bir konservatuvarın oyunculuk bölümünü kazanır. Hayallerine adım adım yaklaşan Aslı'nın bu başarısı, ailesinin tepkisine neden olur. Ailesi, kızlarının oyuncu olmasını istemediği için, ona destek olmayacaklarını söyler. Ne olursa olsun konservatuvarda okumaya kararlı olan Aslı, bunun için ne yapacağını düşünürken, kendisini hiç bilmediği bir dünyanın içinde bulur. 'Dublörler Kulübü'ne adımını atan Aslı, burada bir yandan okul için para kazanırken, bir yandan da yeteneğini sergileme imkanı bulur. Adeta ikinci yuvası olduğu 'Dublörler Kulübü'nde hayatının macerasını yaşayan Aslı’nın yaşamı, aşk kapısını çaldığında bambaşka bir hal alır.
ASLI GİBİDİR FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Nazlı Tosunoğlu, Tuna Orhan, Ayten Uncuoğlu, Ahmet Olgun Sünear, Toygan Avanoğlu, Enis Arıkan, Seda Türkmen, Uraz Kaygılaroğlu, Melis Kaygılaroğlu, Berkay Tulumbacı, Aslı Turanlı ve Tuğçe Karabayır gibi isimler rol alıyor.
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