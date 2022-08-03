Yüksek Güç filminin konusu nedir? Yüksek Güç filminin oyuncuları kimdir? Yüksek Güç filmi IMDb puanı kaçtır?
Matthew Charles Santoro'nun yönettiği, sık sık ekranlara gelen bilim kurgu filmi Yüksek Güç'ün çekimlerine 2017 yılında başlandı. Peki, Yüksek Güç filminin konusu nedir ? Yüksek Güç filmi ne zaman ve nerede çekildi? Yüksek Güç filminin oyuncuları kimdir?
Transformers ve G.I.Joe gibi yüksek gişeli filmlerin yapımcılığını üstlenen aynı ekibin filmlerinden, Yüksek Güç yapımı hala ilgiyle takip ediliyor. Sinemaseverler tarafından oldukça merak edilen 'Yüksek Güç' filmine dair tüm ayrıntılar...
YÜKSEK GÜÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Transformers ve G.I.Joe filmlerinin yapımcısından bilim kurgu - aksiyon alanında başka bir film olan Yüksek Güç filminde; Joseph Steadman başrol karakteri, eşinin ölümden etkilenerek kendini adeta bilinmeyen bir kör kuyunun içine sürüklüyor. Onun bu durumundan etkilenen kızlarından birisi, kendisini uyuşturucu batağına sürükler. Diğer kızı ise kendini aileden tamamen koparmayı başararak kendine yeni bir hayat kurar. Jeo'nun istediği tek şey vardır aslında, kızlarıyla arasındaki bağı tekrardan kurmak, yeniden aile olmak. Bunun için uzun bir savaş veren Jeo içkiden kurtulmuştur ve kızlarını tekrardan hayatına almak için adımlar atmaya başlamıştır. Fakat hayat onun için tozpembe değildir. Tam kızlarına ulaşmaya çalışan Jeo kendini bir bilim adayının kobay faresi olarak bulur. Eğer bilim insanının dediklerini yapmaz ise kızlarını kaybetmekle karşı karşıya kalır. Hayat artık onun için daha çok zorlaşmıştır. Çünkü, işin içinde katliam yatmaktadır.
YÜKSEK GÜÇ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMDİR?
- Ron Eldard
- Jordan Hinson
- Austin Stowell
- Colm Feore
- Jade Tailor
- Winston James Francis
YÜKSEK GÜÇ FİLMİ IMDB PUANI KAÇTIR?
Filmin IMDb puanı 4.7 olarak karşımıza çıkıyor.
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