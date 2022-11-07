Arif Keskiner belgeseli İstanbul’da gösterildi

07 Kasım 2022 Pazartesi, 04:00

Bir Ömür Arif Keskiner belgeselinin İstanbul’daki gala gösterimi Nâzım Hikmet Kültür Sanat Vakfı’nın davetiyle 5 Ekim Cumartesi akşamı Şişli Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleşti. Gösterim sonunda Arif Keskiner, filmin yönetmen ve yapımcısı Baran Seyran’la birlikte salonu selamladı, emeği geçen herkese çok teşekkür etti. Altınkoza Film Festivalinde ilk kez gösterilen belgesel film,1938 yılında Osmaniye’de doğan yani Çukurova kültürüyle beslenen Arif Keskiner’i çocukluğundan bugüne kendi ağzından anlatıyor.

Filmde şair olarak girdiği edebiyat çevresinden 63 yıl önce geçtiği sinemada oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak yükselişini izliyoruz. Sıraselviler’deki yazıhanesi, herkesin Çiçek Bar ya da Arif’in Yeri dediği, sinemacı ve sanatçıların uğrak yeri olan Sinema Sevenler Derneği Lokali’nden karelerle geçmişe yolculuk yapıyoruz. Adlarını Çiçek Arif diye tanınmaktan alan dört kitabı ile “Nâzım’ın Evinde Vera’nın Sofrasında”nın yazılış öyküsünü öğreniyoruz. Keskiner yapımcılığını üstlendiği Kapıcılar Kralı, Selvi Boylum Al Yazmalım gibi ödüllü filmlerinin çekim süreçlerini anlatırken de bugün hayatta olmayan Atıf Yılmaz, Cengiz Aytmatov, Kemal Sunal’ı özlemle anıyor.

Filmde arkadaşlarıyla birlikte Filmciler Kooperatifi’ni kuran, Sinema Yasası’nın çıkartılmasına öncülük eden Arif Keskiner’in Sinema Onur Ödülü aldığı 2018 İstanbul 37. Film Festivali’nde yaptığı, “Sinemada yönetmenden set işçisine herkesin emeği aynı ölçüdedir ve kutsaldır... Sinema yoluyla sevginin vefanın, dostluğun hayatımızda ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştık” diye başlayan konuşması da yer alıyor.

Galaya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, PEN 2. Başkanı Halil İbrahim Özcan, Prof. Dr. Suat Karantay, Metin Deniz, Nazım Alpman, Turhan Günay, Nedim Gürsel, Metin Celâl, Yalvaç Ural, Mazlum Çimen’in de aralarında olduğu pek çok dost ve film ekibi katıldı.