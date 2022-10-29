Usta sanatçılardan 29 Ekim mesajları: 'Uğraşsanız da yıkamayacaksınız'
Usta sanatçılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarını gazetemiz aracılığıyla paylaştı. Genco Erkal, "Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, Cumhuriyeti yıkamayacaksınız" derken Metin Akpınar ise " Cumhuriyet bu milletin vazgeçilmezidir" ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyeti, 99 yaşında…Usta sanatçılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarını gazetemiz aracılığıyla paylaştı. İşte o mesajlar:
‘CUMHURİYET MİLLETİN VAZGEÇİLMEZİDİR’
- METİN AKPINAR: Sevgili dostlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Az zamanda çok büyük işler yaptık, bunların en büyüğü Cumhuriyettir” diyor. Bu tanımlamanın üstüne söyleyecek söz: Bu büyük Cumhuriyet, bu büyük millete kutlu olsun. Cumhuriyet bu milletin vazgeçilmezidir.
‘VARLIĞIMIZ...’
- SELDA BAĞCAN: Bugünkü varlığımızın, başarılarımızın tek sahibi Mustafa Kemal Atatürk’e minnetle...
‘DEMOKRATİK BİR ÜLKENİN SİMGESİ’
- NİLÜFER: Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bizlere emanet ettiği Cumhuriyetin 99. yılını kutluyoruz. Cumhuriyet demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerle kutluyorum.
‘UĞRAŞSANIZ DA YIKAMAYACAKSINIZ’
- GENCO ERKAL: Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, Cumhuriyeti yıkamayacaksınız. Haddiniz değil. Sizi gidi örümcek kafalılar. (Kim olduklarını kendileri bilirler).
‘SON NEFESİME KADAR...’
- DİLEK TÜRKER: Cumhuriyet bizim başımızın tacı, en büyük değerimiz, sevincimiz, gururumuzdur. Özellikle biz kadınlar için önemi iki defa daha büyüktür. Zira insan olmanın, gerçekten varlığıyla gurur duyabilmenin, dünyada uygar bir insan olarak yer almanın sevincini yaşatan değerdir. Ben bu sevince, bu yaşama, bu değere son nefesime kadar sahip çıkacağımı biliyorum.
‘ATATÜRK’ÜN KURDUĞU...’
- EROL EVGİN: Cumhuriyet gazetesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizin 99 yıldır ta kendisidir. Kutlu olsun!
‘DAHA İYİ BİR DÜNYA UMUDU’
- İNCİ EVİNER: Her Cumhuriyet Bayramı kadınlara verilen hakları hatırlıyorum. Bu hakları korumak ve geliştirmek için verdiğimiz mücadele ve aynı zamanda kayıplarımızı da hatırlıyorum. Cumhuriyetin bize verdiği daha iyi bir dünya umudunu kaybetmemek dileği ile...
‘TEMELİ KÜLTÜRDÜR’
- CİHAT AŞKIN: Cumhuriyetimiz 100. yılına yaklaşıyor. Yüzyıldaki en büyük kazanımlarımızı sorarsanız kültür alanında yapılan atılımdır derim. Çünkü Cumhuriyetin temeli kültürdür. Kültür olmadan kimlik, kimlik olmadan da bağımsızlık olmaz.
‘SONSUZA KADAR KORUMALIYIZ...’
- TÜRKAN ŞORAY: Cumhuriyet bizim vazgeçilmezimizdir. En önemli, en kıymetli değerimizdir. Cumhuriyeti sonsuza kadar korumalıyız. Atatürk ve silah arkadaşlarına, Türkiye’nin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarımız, sevgi ve saygımız sonsuzdur. Nice nice yıllara Cumhuriyet.
‘BİZLERİ KARANLIKTAN KURTARACAK TEK ŞEY’
- NESRİN KAZANKAYA: Bir kadın ve sanatçı olarak, bugünkü var olduğum yeri Cumhuriyetimize borçluyum. Herkes öyle. Gerici, çağdışı bir düzen isteyen insanlar da oturdukları makamları Cumhuriyete borçlu. Hiçbir Cumhuriyet Bayramı bu yılki kadar önemli olmadı. Hepimiz onu en değerli hazinemiz gibi savunmalıyız. Yarınların karanlık olasılıklarından bizleri kurtaracak tek şey Cumhuriyet değerleridir. Yaşasın Cumhuriyet.
‘KENETLENMİŞ ULUSUN MUCİZESİ’
- FERHAT GÖÇER: Birbirine sımsıkı sarılmış bir milletin mucizesidir Cumhuriyet... Aynı duygularla, aynı şevkle yeni bir yüzyıla taşımak ne mutlu ki bize nasip oldu... Kutlu olsun...
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