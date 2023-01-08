'Arif Sağ Ustaya Saygı Gecesi' dün gerçekleşti
Türk halk müziğinin usta ismi Arif Sağ'ın, 61’inci sanat yıldönümü Maltepe’de kutlandı. Maltepe Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı gecede çok sayıda sanatçı sahne aldı.
Arif Sağ Ustaya Saygı Gecesi dün Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Arif Sağ'ın 61. Sanat yıldönümü nedeniyle düzenlenen geceye Maltepe Belediyesi ev sahipliği yaptı. Birçok yurttaşın yoğun ilgisiyle karşılaşılan gecede halk müziği sanatçıları Arif Sağ, Belkıs Akkale, Tolga Sağ, Erdal Erzincan, Cengiz Özkan, Yılmaz Çelik ve Muharrem Temiz sahne aldı.
6'LI MASAYA MESAJ
Konserin sonunda sahneye çıkan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Maltepe’deydi. Çepni ve Yörük Festivali’ne katıldı. Bu konser için bir araya gelen herkese saygılarını ve sevgilerini iletti. Biz de bu salondan Sayın Genel Başkanımıza bir selam gönderelim. 6’lı Masanın Cumhurbaşkanı adayı sensin” diyerek salona seslendi. Yurttaşlar ise Kılıçdaroğlu'na destek verdi.
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