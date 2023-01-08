'Arif Sağ Ustaya Saygı Gecesi' dün gerçekleşti

Yayınlanma: 08.01.2023 - 14:00

Güncelleme: 08.01.2023 - 14:00

Arif Sağ Ustaya Saygı Gecesi dün Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Arif Sağ'ın 61. Sanat yıldönümü nedeniyle düzenlenen geceye Maltepe Belediyesi ev sahipliği yaptı. Birçok yurttaşın yoğun ilgisiyle karşılaşılan gecede halk müziği sanatçıları Arif Sağ, Belkıs Akkale, Tolga Sağ, Erdal Erzincan, Cengiz Özkan, Yılmaz Çelik ve Muharrem Temiz sahne aldı.

6'LI MASAYA MESAJ

Konserin sonunda sahneye çıkan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Maltepe’deydi. Çepni ve Yörük Festivali’ne katıldı. Bu konser için bir araya gelen herkese saygılarını ve sevgilerini iletti. Biz de bu salondan Sayın Genel Başkanımıza bir selam gönderelim. 6’lı Masanın Cumhurbaşkanı adayı sensin” diyerek salona seslendi. Yurttaşlar ise Kılıçdaroğlu'na destek verdi.