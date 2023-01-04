Usta isim Arif Sağ'a saygı gecesi
Türk halk müziğinin usta ismi Arif Sağ, 61’inci sanat yılını Maltepe’de kutlayacak.
“Arif Sağ Ustaya Saygı Gecesi” isimli program 7 Ocak Cumartesi günü saat 20.00’de Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapılacak.
Ücretsiz olarak yapılacak etkinlikte Arif Sağ, Tolga Sağ ve sürpriz sanatçılar sahne alacak. Halka açık ve ücretsiz düzenlenecek programın davetiyeleri, etkinlik tarihinden iki gün önce kültür merkezinin gişesinden ve internet sitesi üzerinden alınabilecek.
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